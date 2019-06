Ariel Sheney et Aya Nakamura, le début d’une belle aventure

Ariel Sheney a publié sur sa page facebook une vidéo dans laquelle la chanteuse franco malienne Aya Nakamura fredonnait son morceau Amina. Cette vidéo a donc enflammé la toile

Aya Nakamoura séduite par Amina d'Ariel Sheney

Après avoir conquis la Côte d’Ivoire, Ariel Sheney vise désormais l’international. Il l’a signifié récemment lors d’une interview vidéo accordée à un média ivoirien. Et il faut reconnaitre que Le petit nouchi d’Abobo est sur la bonne voie. Après avoir invité dans le clip de son hit ''Amina'', Maria Mobil, une bimbo togolaise bien connue dans le showbiz américain, Ariel Sheney vient de coloniser une super star de la musique française. Il s’agit de la sulfureuse Aya Nakamura qui, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, a fredonné la chanson ”Amina” de l’artiste couper décaler. Une vidéo qui est devenue virale sur la toile tout en suscitant de nombreux commentaires.

Pour les fans du Colonel lobofouê, cette vidéo marque le début d’une carrière internationale qui s’annonce prometteuse d’autant plus qu’Aya Nakamura est un très gros calibre dans la musique française. La chanteuse franco-malienne est devenue la troisième artiste francophone à atteindre le milliard de vues sur youtube après Céline Dion et Indila. Le clip de sa chanson ‘’djadja‘’ qui a cumulé plus de 300 millions de vues sur youtube, est devenu la vidéo francophone la plus vue en 2018. De plus, son dernier album intitulé ‘’Nakamura’’ a été certifié double disque de platine pour plus de 200.000 ventes (physiques, téléchargements et streaming).

Certains mélomanes du couper décaler évoquent déjà un éventuel featuring entre la chanteuse Rnb et le très polyvalent Ariel Shney qui a vu son titre ‘’Amina‘’ prendre la tête du classement des hits du moment sur la puissante chaine de musique Trace Africa.