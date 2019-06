Côte d' Ivoire : Politique, le RHDP désormais parti communiste ?

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) se tourne vers le Vietnam. L’ un de ses cadres, Adama Bictogo, a récemment échangé avec une délégation du Parti communiste vietnamien, avec à sa tête Vo Van Thuong. Cette rencontre entre ces deux entités suscite des interrogations.

Le RHDP s’allie à des communistes

"J’ ai eu le plaisir ce matin de rencontrer une délégation du Parti communiste vietnamien conduite par M. Vo Van Thuong. Il était question de coopération politique entre le RHDP et le Parti communiste. Belle et fructueuse rencontre qui annonce de belles perspectives pour le RHDP", a annoncé Adama Bictogo sur sa page Facebook. L’ ex-ministre ivoirien de l’ Intégration africaine a reconnu que "le parti communiste vietnamien a rassemblé tous les partis qui avaient les mêmes visions pour constituer un grand parti politique aujourd’hui, conformément à la volonté du peuple". Pour lui, le RHDP suit cet exemple en "rassemblant les Ivoiriens épris de paix autour des valeurs de l’ houphouëtisme".

Vo Van Thuong, membre du bureau politique et du secrétariat du parti communiste vietnamien, a invité le RHDP dans son pays "pour matérialiser cette coopération à travers des échanges directs. "Nous allons confier les préparatifs de cette visite à la commission centrale des relations extérieures du parti communiste du Vietnam et à la commission des affaires étrangères de votre parti", a-t-il ajouté.

On le sait, le RHDP, à sa naissance comme parti politique, s’est positionné avec une idéologie de "libéralisme à visage humain" basée sur l’ houphouëtisme, qui prône "la recherche constante du consensus et du compromis comme mode de résolution des contradictions et des conflits". Il apparait curieux qu’ un parti d' obédience libérale et capitaliste s’ allie à un autre reconnu comme communiste. Ce mariage contre nature a suscité de vives réactions sur la toile. Les houphouëtistes, conduits par Alassane Ouattara, seraient-ils prêts à se vêtir des habits du communisme, cette doctrine fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective ?