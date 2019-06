CAN 2019 : Les Eléphants sont arrivés en Egypte

La CAN 2019 démarre ce vendredi 21 juin 2019 en Egypte. En prélude à cette Coupe d' Afrique des nations, l'équipe nationale de la Côte d' Ivoire est arrivée au Caire le jeudi.

Les Eléphants prêts pour la CAN 2019

La sélection ivoirienne qui prend part à la CAN 2019 a foulé le sol égyptien le jeudi 21 juin 2019. Kamara Ibrahim et ses poulains étaient en provenance d' Abu Dhabi où ils se sont préparés pour la compétition. Avant l'arrivée des Eléphants à l'aéroport international du Caire, le Comité national des supporters des Eléphants (CNSE) et des journalistes ivoiriens sont arrivés au Caire où ils ont été accueillis par Son Excellence Ezouan Timothée, ambassadeur de Côte d' Ivore en Egypte. Les Eléphants se sont installés à l'hôtel Concorde El Salam.

Au cours de leur préparation, Serey Dié et ses coéquipiers ont disputé trois matches amicaux. Le vendredi 7 juin 2019, la Côte d'Ivoire s'est imposée (3-1) face aux Comores avant de plier l'échine contre l'Ouganda (0-1), le samedi 15 juin. Les champions d' Afrique 2015 ont rassuré leurs supporters le mercredi 19 juin en battant la Zambie (4-1).

Des supporters ivoiriens ont vivement critiqué la non-sélection de Yao Kouassi Gervais "Gervinho" par Kamara Ibrahim. L'entraineur ivoirien a dû donner les raisons de son choix. "Il y a deux mois, j’étais le premier à dire que Gervais fait de bonnes choses dans le championnat italien. Il a continué sur sa lancée. Je suis le premier à être content", a déclaré le sélection des Eléphants lors d'une conférence de presse, le mercredi 29 mai 2019. Et le patron du banc ivoirien de pouirsuivre : " Mais je ne peux pas m’empêcher de vous dire qu’en ce qui concerne les joueurs de couloir, on a la chance d’avoir des joueurs de très grandes qualités."

La Côte d' Ivoire entre en lice le lundi 24 juin en affrontant l' Afrique du Sud. Son second match est prévu le 28 contre le Maroc. La 3e sortie de la Selefanto est prévue le 1er juin contre la Namibie.