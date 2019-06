Côte d'Ivoire : Le nom de "Soro" lié à un arsenal de guerre découvert

Alors que les autorités ivoiriennes évoquent une amélioration de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, un arsenal de guerre vient d'être découvert à Angré, un quartier huppé de la commune de chic Cocody. L'endroit de cette étrange découverte laisse place à de nombreuses supputations au sein de la population abidjanaise.

D'où provient cet arsenal de guerre découvert à Angré ?

Comme nous ne cessons de le répéter, la Côte d'Ivoire est devenu une poudrière à ciel ouvert. En témoigne les nombreuses caches d'armes découvertes par les populations et autres autorités sécuritaires à travers le pays.

5 juin 2019, c'est à Angré qu'un jeune habitant du quartier découvre sous un pont reliant les sous-quartiers « 7ème Tranche » et « 8ème Tranche », un sachet contenant un arsenal de guerre, notamment des chargeurs de kalachnikov bien fourni et un lot de munitions d'armes de guerre.

L'infortuné s'est aussitôt saisi de l'étrange colis qu'il a déposé auprès du Commissariat de police dont la juridiction s'étant au lieu de la découverte.

En attendant de découvrir les tenants et les aboutissants de cette affaire, le nom du pont sous lequel ont été prises ces munitions continue de faire polémique. Il s'agit du pont « Guillaume Soro ». L'évocation du nom de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne tend à prêter confusion, d'autant plus que dans un rapport, les nations unis l’accusent de détenir plus de 300 tonnes d'armes à titre privé.

A qui appartient ces munitions ? A quelles fins ont-elles été déposées à cet endroit ? Qui sont les auteurs et les commandiataires d'une telle action ?

Les enquêtes sont donc en cours pour élucider cette affaire et mettre le grappin sur les propriétaires de ce paquet.