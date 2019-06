CAN 2019 : Les Eléphants battent les Sud-Africains (1-0)

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont réussi leur entrée en compétition en s'imposant face à la sélection sud-africaine par 1 but à 0. Serge Aurier et ses coéquipiers ont tout de même raté quelques occasions nettes de but

Les Eléphants glanent leurs trois premiers points

La deuxième rencontre de la Poule D opposait, ce lundi 24 juin, les Eléphants de Côte d'Ivoire aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, au stade El Salam du Caire. Pour leur premier match de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, la sélection ivoirienne affichait nettement son statut de favori et entendu marquer son territoire. Mais la tâche était loin d'être aisée face à des Sud-Africains très entreprenant.

Les joueurs ivoiriens ont en effet raté de nettes occasions de but en première période, notamment une transversale de Max-Alain Gradel et un tir à bout portant de Jonathan Kodjia sur le portier sud-africain.

Mais ce n'était que partie remise, car dès l'entame de la deuxième mi-temps, les poulains de Kamara Ibrahim se sont voulus très percutants. Leurs efforts ont finalement été recompensés par un but de Jonathan Kodjia à la 64e minute (1-0). Sur un contre, Max Gradel a délivré une passe décisive à l'avant-centre ivoirien qui a bien pris sa revanche sur le gardien adverse.

Les 25 dernières minutes se sont déroulées avec quelques pressions sud-africaines, mais sans grandes conséquences pour les Ivoiriens. Ce sont d'ailleurs les Eléphants qui ont failli corsé le score avec un coup franc magistral de Nicolas Pépé, qui a été dévié du bout des gants par le gardien des Bafana Bafana.

La prochaine rencontre des Eléphants se jouera le vendredi prochain contre les Lions de l'Atlas du Maroc.