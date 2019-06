Mabri Toikeusse met son épouse en mission, ce qu’elle a fait à Divo

Mabri Toikeusse a mis son épouse, Solange, en mission sur le terrain. Le week-end dernier, Mme Mabri était à Divo dans le cadre de plusieurs activités dont la célébration de la fête des mères.

Mme Mabri Toikeusse gâte 2000 femmes à Divo

Mme Solange Mabri Toikeusse, Présidente de la Fondation Solidarité Pour Tous, ne cesse de faire des heureux au sein de la population ivoirienne. Constamment sollicitée, elle est perpétuellement aux côtés des personnes vulnérables, issues pour la plupart de milieux défavorisés. Présente le week-end dernier à DIVO, à l’occasion de l’édition 2019 de la fête des mères, Mme Fatima Solange MABRI, a manifesté sa solidarité à l’endroit des populations.

Elle a procédé à la remise officielle des clés de la cantine scolaire de l'Ecole Primaire Publique de GOUAN, village qui a eu le privilège d’accueillir cette célébration. La Présidente de la Fondation Solidarité Pour Tous, a en outre offert à cette occasion, 2000 complets de pagne, ainsi qu’un tricycle, plus un important don en espèce, aux mamans de DIVO.

Sans considération ethnique ni religieuse, l’épouse du Président de l’UDPCI a communié avec ses sœurs de cette localité, et les a encouragées à l’excellence et à plus d’abnégation dans leurs tâches quotidiennes. Touchés par ce geste, la porte-parole des femmes de DIVO et Madame le Sous-préfet central, représentant le Préfet de Région à cette cérémonie, ont tour à tour exprimé leur profonde gratitude et leur infinie reconnaissance, à la généreuse donatrice.

L’honorable Famoussa COULIBALY, Député de la circonscription de DIVO et initiateur de cette célébration, a pour sa part, réitéré ses remerciements à la marraine de la cérémonie, Mme Mabri Toikeusse, non sans rappeler les nombreuses actions qu’elle a déjà eu à mener par le passé en faveur des populations de sa circonscription, notamment, le don en matériel médical et biomédical au CHR de DIVO.