CAN 2019 : Comment Gon Coulibaly a vécu le 1er match des Eléphants

Les Éléphants de Côte d' Ivoire ont fait leur entrée à la CAN 2019 le lundi 24 juin 2019. Pour leur première sortie lors de cette Coupe d' Afrique des nations, la sélection ivoirienne a battu l' Afrique du Sud (1-0), sous les regards d' Amadou Gon Coulibaly.

La CAN 2019 "transporte" Gon à Treichville

Le premier match de la Côte d' Ivoire à l'occasion de la CAN 2019 a connu une belle issue pour les protégés de Kamara Ibrahim. Le sélectionneur ivoirien et son équipe l' ont emporté face à l' Afrique du Sud sur la plus petite marque. L'unique but de la partie a été inscrit par Jonathan Kodjia (64e). Une première victoire qui apporte la joie et la sérénité dans les coeurs des supporters ivoiriens.

Pour ce premier rendez-vous des Éléphants à la CAN 2019, Amadou Gon Coulibaly s'est rendu dans la commune populaire de Treichville, où il a suivi le match. C'est précisément au rondpoint de la célèbre rue 12 que le Premier ministre a assisté à la confrontation Côte d' Ivoire-Afrique du Sud. "Je me réjouis d’être à Treichville pour suivre ce premier match de notre équipe nationale. J’apprécie l’ambiance conviviale dans cette commune cosmopolite. Bonne chance aux Éléphants pour ce match et pour la suite", a affirmé le chef du gouvernement avant le coup d' envoi du match.

Au coup de sifflet national, Amadou Gon Coulibaly a adressé ses vives félicitations aux pachydermes. "Bravo à nos braves et vaillants Éléphants qui ont remporté ce match contre les Bafana Bafana qui n'ont pas démérité non plus !", a tweeté l' ancien secrétaire général de la présidence de la République.

La seconde sortie de la troupe à Kamara Ibrahim est prévue le vendredi 28 juin contre le Maroc. Cette rencontre aura l'air d'une revanche pour les joueurs africains, qui avaient été sortis en phase de poules en 2017 par l'équipe d' Hervé Renard. Une victoire assurera à la Côte d' Ivoire une qualification pour le prochain tour.