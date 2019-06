Serge Beynaud fait une grosse bourde, les sénégalais très en colère

Après avoir critiqué sur les réseaux sociaux le physique du footballeur sénégalais Krepin Diatta, Serge Beynaud a suscité la colère du peuple sénégalais.

Les sénégalais, très déçus de Serge Beynaud

Élu homme du match Sénégal-Kenya lors de la première journée des phases de poule de la Can 2019, le jeune milieu de terrain sénégalais Krepin Diatta (20ans), auteur d'un très beau but, a suscité une vive polémique sur la toile. Plusieurs internautes se sont moqués de son physique et ont estimé que le jeune joueur du Brudge en Belgique est ''laid''. A ce jeu, s'est prêté Serge Beynaud qui dans une publication sur son compte Instagram a comparé le virevoltant milieu de terrain sénégalais à l'ex danseur d'Arafat dj appelé La Beauté.

Un post qui n'a pas du tout été apprecié par un grand nombre de followers du mannequin des arrangeurs, particulièrement les sénégalais qui n'ont pas manqué de lui signifier cela dans les commentaires. ''Critiquer publiquement le physique d’une personne est indigne, Serge Beynaud. Je me désabonne de ta page, car ce n’est pas cet artiste que j’ai connu. Tu viens de perdre de nombreux fans sénégalais pour cette publication idiote'', a commenté un internaute.

Pour sa part, Krepin Diatta a exprimé sa deception de voir Serges Beynaud et d'autres africains se comporter ainsi. ''Je suis très triste de voir certains frères africains se moquer de moi. Je travaille pour notre beau et cher continent africain et ce que je reçois en retour, ne sont que des injures, des moqueries de mes frères. C'est trop méchant de votre part et le racisme vient de là. J'ai besoin de vos encouragements et non de vos injures. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Seul Dieu fait ma force et je suis fier de ma personne physique. Vos moqueries ne changeront rien dans ma vie. Mais une chose est sûre, nous sommes tous africains."

Conscient de l'énorme bourde qu'il a commise, Serge Beynaud a supprimé la publication et en a fait une autre pour présenter ses excuses à l'international sénégalais ainsi qu'à tout le peuple sénégalais. « Désolé pour cet incident. Vous m’avez appris une leçon. J’en ai pris acte. Ça ne va plus se répéter. Bonne CAN à toi mon Champion Krepin. À tous les Sénégalais, quand la Côte d’Ivoire va vous battre en finale, je serai le premier à vous consoler. Encore désolé », a publié Serges Beynaud sur Instagram.