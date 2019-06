CAN 2019 : Aurier ( Eléphants), "nous avons un groupe de qualité"

La Coupe d' Afrique des nations (CAN 2019) s'est ouverte le vendredi 21 juin 2019 en Egypte. Pour la 32e édition de cette prestigieuse compétition, la Côte d'Ivoire entre en lice le lundi 24 dans une confrontation contre l' Afrique du Sud.

Aurier confiant pour la CAN 2019

Au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 22 juin 2019, Serge Aurier a livré son sentiment avant le match contre l' Afrique du Sud, le lundi. Le capitaine de la Côte d' Ivoire a affiché un air décontracté et avait l'air serein. "Le plus important est de représenter au maximum notre pays, car nous avons un groupe de qualité. C’est toujours un rêve de prendre une compétition avec mon pays. La CAN est le rêve de tout Africain. C’est un plaisir d’être en sélection", s'est-il exprimé.

Et l'ex-joueur du Paris Saint-Germain d'ajouter : "On est tous conscients que c'est une grande compétition. On est prêts à défendre notre drapeau comme il se doit. La Côte d'Ivoire est prête."

Très attendus à la CAN 2019, les Éléphants de Côte d' Ivoire ont envie de faire oublier leur douloureuse coupe d'Afrique 2017. "On vient en terre égyptienne avec une équipe qu'on est en train de bâtir, une équipe assez jeune. On va essayer d'aller le plus loin possible. Pour certains, c'est la première CAN. Mais l'ambition reste la même, représenter au mieux le pays. Et pourquoi pas gagner comme en 2015", a poursuivi Serge Aurier.

Le joueur de Tottenham a reconnu que contrairement à 2015, "c'est une équipe différente avec une génération différente, il faudra s'adapter à plein de trucs. Pour certains, c'est la première CAN. Mais l'ambition reste la même : représenter au mieux le pays. Et pourquoi pas gagner comme en 2015".

La Côte d' Ivoire est logée dans la poule D en compagnie du Maroc, de la Namibie et de l'Afrique du Sud.