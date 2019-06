Can 2019: Les Eléphants n'ont pas peur du Maroc

A quelques jours du deuxième match des Eléphants à la Can 2019, le défenseur de l'Asec Mimosas, Wonlo Coulibaly, affiche une grande confiance.

Wonlo Coulibaly confiant avant la rencontre contre le Maroc

Il fait partie des joueurs qui disputent pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations. Le latéral gauche de l'Asec Mimosas, Wonlo Coulibaly, vit bien ses premiers moments à la CAN 2019. Titulaire lors de la première sortie des Eléphants, le jeune Wonlo, sacré meilleur joueur du championnat ivoirien la saison ecoulée, a été convaincant. Infranchissable sur son coté gauche, il a plusieurs fois créé le surnombre sur la défense sud africaine grâce à ses nombreuses montées. Remplacé en toute fin de match, Wonlo Coulibaly a même été ovationné par les quelque supporters ivoiriens présents dans le stade.

Cependant le gaucher ivoirien ne se prend pas la tête, et entend travailler davantage afin de faire honneur au championnat ivoirien lors de cette grande messe du football africain. ''Je vis très bien ma première Can. C’est une joie immense et une fierté pour moi de faire partie de cette sélection nationale. Pour un joueur qui évolue dans le championnat local et fait partie du onze titulaire pour la CAN, ce n'est que pure bonheur. Maintenant, je dois avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler pour être un bon ambassadeur de la Ligue 1 ivoirienne à cette CAN 2019'', a confié Wonlo à un media ivoirien présent en Egypte.

A quelques heures du prochain match des Eléphants face au Maroc prévu pour ce vendredi, le sociétaire de l'Asec Mimosas, qui apprecie l'ambiance au sein du groupe, affiche une grande serénité. ''L’ambiance est très bonne. Les professionnels nous ont bien acceuillis. Ils prennent vraiment soin de nous et nous donnent beaucoup de conseil. C’est maintenant à nous de travailler pour mériter leur confiance'', a-t-il soutenu.

Avant d'ajouter: ''Le vendredi, nous affrontons le Maroc. C'est vrai que c'est une bonne équipe, ils nous ont battus ces derniers temps, mais ils ne nous font pas peur. Et nous ferons tout pour arracher la victoire''. Notons que Wonlo n'est pas seul joueur du championnat ivoirien présent en Egypte avec les Eléphants. Le jeune portier du Fc San Pedro, Ira Tapé a également été selectionné par Kamara Ibrahim.