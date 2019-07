Avant le match contre le Mali, un footballeur cocufié par sa femme

L’épouse de l’international ivoirien Traoré Lacina fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Elle aurait mis au monde l’enfant d’un autre footballeur.

Traoré Lacina cocufié par un autre footballeur

La femme de l’international ivoirien, Lacina Traoré, est impliquée dans un gros scandale d’infidélité. Elle aurait trompé le virevoltant attaquant ivoirien avec un autre footballeur, l'ivoiro-malien, Yves Bissouma, a révélé abidjanshow.com. La belle Awa Doukouré, compagne de l’ancien joueur du Stade d'Abidjan, a mis au monde récemment un petit garçon dont elle ignore l’identité du père puisqu’elle aurait entretenu des rapports extraconjugaux avec Yves Bissouma, un footballeur ivoiro-malien qui évoluait encore à Lille au moment où elle a contracté la grossesse.

"Agacée par le fait de ne pas savoir qui est exactement le père de son petit garçon, Awa Doukouré s’est donc attaché les services d’un féticheur pour tenter de trouver des réponses à son problème. Mais après avoir fourni les prénoms des deux footballeurs au féticheur, celui-ci a affirmé que le véritable père de son enfant était Yves Bissouma au lieu de Lacina Traoré’’, a révélé le média people ivoirien.

Des conversations entre la compagne du footballeur ivoirien et son féticheur, ont même été diffusées sur les réseaux sociaux. Et l’international ivoirien, de son côté, aurait même des doutes sur l’infidélité de sa dulcinée. Notons que Traoré Lacina, né le 20 mai 1990, a été formé à l’académie Mimosifcom et a joué au Stade d’Abidjan en 2008 avant de rejoindre l’Europe pour une carrière professionnelle.

Il a évolué dans plusieurs clubs européens dont le CFR Cluj de Belgique, l’Anji Makhatchkala en Russie, l’As Monaco en France, Everton en Angleterre, le CSKA Moscou en Russie. Il évolue actuellement à Ujpest Fc en Hongrie. Il faisait également partie de la sélection ivoirienne qui a remporté la Can 2015 en Guinée équatoriale.