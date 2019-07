Arafat dj : ses fans lui demandent d’arrêter les bagarres

Plusieurs fans d'Arafat dj lui ont demandé de mettre fin aux incessantes bagarres avec ses collègues artistes.

Arafat dj recadré par ses fans

Le talent d’Arafat dj ne se discute plus. Durant plus de 10 ans, il s’est maintenu au premier rang du Couper décaler, et a glané de nombreux prix en Côte d’Ivoire et à l’international. Homme au grand cœur, il a contribué à l’éclosion de plusieurs artistes en Côte d’Ivoire. Cependant le boss de la Yorogang a ‘’un mauvais coté’’ qui n’est pas forcement apprécié par tous ses fans. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, ‘’il ne voit pas palabre pour passer’’. Toujours près à en découdre, Arafat dj a eu des embrouilles avec presque tous les acteurs du showbiz en Côte d’Ivoire. Les clashs avec Debordo Leekunfa ne se comptent plus. Serge Beynaud, Bebi Philip, Asalfo du groupe Magic System, le Molare, les Kiff ni beat, Ariel Sheney et Safarel Obiang, n’ont pas échappé à la furia du Dashikan.

Recherche de buzz ou pas, difficile d’avoir une réponse. Mais une chose est sûre, c’est que les nombreuses bagarres du boss de la Yorogang finissent par susciter le découragement de certains fans vis-à-vis de leur mentor.

De son côté, Arafat dj se tient toujours sur la défensive. Ce mercredi 3 juillet 2019, il a publié une vidéo d’un lion rugissant en pleine jungle. ‘’ Je les cherche depuis mon arrivée à Abidjan mais je ne vois plus personnes. Je reste toujours en attente d’une nouvelle proie ‘’, tel est la légende qui accompagnait cette vidéo. En dessous de cette publication, plusieurs abonnés du Daishikan lui ont simplement demandé de mettre un terme à cette attitude qui selon eux, terni son image. ‘’Tu t’arranges toujours pour gâcher l’humeur de tes fans. Qui est perdu que tu cherches? Vraiment hein. Tu es ton propre ennemi ‘’, a affirmé un ''chinois''. Quand un autre écrivait: ‘’ Mon vieux, laisse les histoires de palabres et remets toi au travail parce que les autres avancent à grands pas. Ton petit Sheney est en train de faire le tour du monde, et puis ta fille est en train de grandir, donc sois sage ‘’