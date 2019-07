Bamba Ami Sarah et Vitale se battent pour "L'homme Saga"

La chanteuse Couper decaler, Bamba Ami Sarah, qui semble avoir fait la paix avec son amoureux, Souleymane Kamagaté, a lancé des pics à Vitale qui récemment avait fait de grosses révélations sur ce dernier .

Bamba Ami Sarah à Vitale: ''Tu as joué ton championnat, maintenant c'est terminé''

Dans une interview accordée à Ivoire musique Tv, la très remuante chanteuse Couper décaler Vitale, a affirmé avoir été trahi par son amie, Bamba Ami Sarah qui s'est engagée dans une rélation amoureuse avec son ex petit ami, le promoteur de spectacles et homme d'affaires ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga. Chose que n'a pas appreciée l'époux de Bamba Ami Sarah qui s'en est pris à Vitale.

''Ne prononce plus mon nom dans une interview. Ne dis plus jamais que moi Souleymane Kamagaté, j' ai essayé de revenir avec toi. Ne tente plus même sinon je vais te démonter... Je n'ai pas changé. Je me suis calmé. Quand on est heureux dans sa nouvelle relation, on ne parle plus de son ex'', a déclaré le promoteur de spectacles.

Qui avait par la même occasion, annoncé la rupture de sa relation avec Bamba Ami Sarah. ''Ce qui m'a poussé à bout, c'est que celle même qui partage ma vie, a osé douter de moi. Elle a préféré croire l'autre plutôt que de me croire jusqu'à me demander des comptes. J'annonce officiellement que je suis très libre désormais. Quand on n'a pas confiance dans une relation, on se libère'', avait-il publié.

Ne voulant en aucun cas perdre son prince charmant avec qui elle a une belle petite fille, l'auteure de "Fabrique ton boss'' a usé de tout son charme et de bien d'autres moyens dont elle seule a le secret pour recupérer son amoureux comme le temoigne une photo de nos deux tourtereaux, publiée sur les réseaux sociaux.

Bamba Ami Sarah et L'homme Saga se sont donc offert une petite balade en lagune à bord d'un mini bateau et ils l'ont fait savoir à tous leurs followers. '' Qui peut rentrer au milieu, même Satan va assister au Mariage'', a publié Bamba Ami Sarah sur Instagram avant de revenir à la charge sur sa page facebook. ''Tu as joué ton championnat maintenant c'est terminé. Tu as fait toutes tes positions malgré tout ça, c'est terminé'', a lancé l'auteure de '' ancien wé''. Des propos qui sont indirectement adressés à Vitale qui n'a pour l'instant pas encore répondu aux pics de Bamba Ami Sarah .