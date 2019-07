Victoire du PDCI en 2020 : La punch-line d'Adjoumani à N'Dri Narcisse

Le PDCI a lancé la reconquête du pouvoir à la présidentielle de 2020. N'Dri Narcisse, porte-parole, annonce d'ailleurs que son parti mettra tout en oeuvres pour ne pas qu'on lui vole sa victoire à cette élection. Le ministre Adjoumani, porte-parole du RHDP, lui apporte une cinglante réplique.

2020, Adjoumani et N'Dri Narcisse s'empoignent déjà

Naguère alliés, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) sont désormais des adversaires. Et chaque parti s'active pour se placer en pole position aux prochaines échéances électorales. Mais le parti d'Henri Konan Bédié est tellement assuré de sa victoire, que le porte-parole N'Dri Narcisse n'a pas manqué de déclarer : "Personne ne nous volera notre victoire."

Henri Konan Bédié, faut-il le rappeler, avait soutenu l'élection (2010) et la réélection (2015) d'Alassane Ouattara. Le Sphinx de Daoukro espérait donc un retour d'ascenseur envers un militant actif de son parti pour une alternance en 2020. Mais le président Ouattara a ruiné ses espoirs en annonçant que "tout le monde peut être candidat". Bédié a donc pris ses distances vis-à-vis du camp présidentiel pour préparer le retour de son parti aux affaires plus de 20 ans après.

Mais pour le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP, "la transmission du pouvoir ne se fait pas au moyen de promesse". La bataille est donc lancée entre le PDCI et le RHDP pour le fauteuil présidentiel en 2020. L'empoignade entre le nouveau et l'ancien porte-parole du PDCI

A noter que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, le projet de loi portant réforme de la CEI. Mais le PDCI et des partis d'opposition continuent de dénoncer une Commission électorale indépendante totalement (CEI) au sein duquel le RHDP unifié est largement majoritaire.