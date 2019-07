CAN 2019 : Vers de bonnes nouvelles pour Serge Aurier ?

Blessé lors de la défaite des Eléphants en poules contre le Maroc (1-0), Serge Aurier avait quitté l’Egypte pour la France pour des examens approfondis. Le défenseur a retrouvé ses coéquipiers à la veille du match contre le Mali en huitièmes de finale.

Serge Aurier retrouve la sélection nationale.

Y aura-t-il un rebondissement concernant la participation de Serge Aurier à la CAN 2019 ? Sport-Ivoire révèle ce jeudi que le latéral de 26 ans a retrouvé ses partenaires mercredi. Mardi, le capitaine des Eléphants avait quitté les siens pour la France où il devait subir des examens approfondis.

Alors qu’il avait annoncé que la CAN était terminée pour lui, Serge Aurier a donc fait son retour en sélection depuis mercredi. Le défenseur de Tottenham est actuellement avec les Eléphants à Suez où ils se préparent pour affronter le Mali en huitièmes de finale.

S’il est de retour en sélection, rien ne dit que Serge Aurier disputera encore un match lors de la CAN. Aucune information n’a encore fuité sur son état de santé, mais on en saura plus au terme de la séance d’entraînement de jeudi. L’international ivoirien était sorti sur blessure le 28 juin lors du choc perdu par les Eléphants contre les Lions de l’Atlas du Maroc (1-0).

Le staff médical avait annoncé que Serge Aurier souffrait d’un claquage. Celui-ci sort d’ailleurs d’une saison difficile en club où il n’a pas été épargné par les pépins physiques. Il n’avait fait son retour sur les pelouses que lors des matches de préparation pour la CAN 2019 en juin.