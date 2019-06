Côte d' Ivoire : "Eco", la nouvelle monnaie de la CEDEAO

Les chefs d' Etat et de gouvernement de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l' Afrique de l'Ouest) ont fait une importante annonce lors du 55e sommet de l'organisation sous-régionale, à propos de leur future monnaie.

La CEDEAO dévoile le nom de sa future monnaie

Le 55e sommet de la CEDEAO s'est tenu le samedi 29 juin 2019, à Abuja, au Nigéria. Les chefs d' Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats de l' Afrique de l'Ouest ont dévoilé le nom de la future monnaie de l'organisation sous-régionale. "Eco a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la CEDEAO", apprend-on dans le communiqué final qui a sanctionné la rencontre.

La CEDEAO "réaffirme l’approche graduée (pour l’adoption) de la monnaie unique en commençant par les pays qui atteignent les critères de convergence". Ces critères sont l'inflation et le déficit budgétaire. Les chefs d' Etat ont fait le choix d'un "régime de change flexible".

Au cours d'une rencontre des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales de la CEDEAO, à Abidjan, en juin, le nom de la future monnaie avait été au centre des échanges. Sa mise en circulation est même prévue pour 2020.

Il faut savoir que le nom "Eco" a été choisi, car il reflète l'identité de la CEDEAO. Sa signification, la facilité de prononciation et la créativité ont également milité en sa faveur.

La communauté comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d' Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, mais également le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Parmi ces pays, cinq respectent la norme fixée. "Par contre, l’on note des améliorations en termes de conformité aux critères relatifs à l’inflation et au financement du déficit budgétaire par la banque centrale avec un pays supplémentaire, portant respectivement à 12 et à 14 le nombre total de ces pays qui respectent ces critères", mentionne un rapport de l'organisation.