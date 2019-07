Interpellation de Bamba Moriféré : Ses avocats montent au créneau

Les avocats de Bamba Moriféré, conduits par Me Affoussiata Bamba Lamine, ont donné de la voix pour dénoncer l'arrestation du président du RPCI (Rassemblement pour la Côte d' Ivoire), dans la nuit du dimanche 7 juillet 2019.

Le professeur Bamba Moriféré, enlevé puis relaché ?

Lundi 8 juillet 2019, les avocats de Bamba Moriféré ont animé une conférence de presse sur les événements vécus par le chef de file du RPCI, dans la nuit du dimanche. Face aux journalistes, ils se sont insurgés contre la "disparition" du professeur Bamba Moriféré.

Affoussiata Bamba Lamine a tapé du point sur la table. "Si vous prenez quelqu'un dans son domicile secondaire, si vous voulez le protéger, emmenez-le à son domicile primaire. Ou alors si vous dites que vous ne voulez pas y entrer parce qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer compte tenu de ce qui s'est passé la veille, on reste aux alentours pour le protéger. Et le protéger de qui ? Non vous ne faites pas ça, vous le prenez, vous le conduisez à un endroit secret, parce que de 19h 30 à 21h 30, nous n'avons pas de ses nouvelles et puis, à 22h presque, comme dans un chapeau, on nous dit qu'il est à la préfecture de police", a-t-elle martelé.

Pour rappel, le samedi 6 juillet 2019, Bamba Moriféré, qui venait de prendre part à un meeting organisé par l'opposition ivoirienne à Anono, dans la commune de Cocody, a reçu la visite de près de vingt-cinq hommes en uniforme à son domicile. Ces derniers, avait rapporté la fille du professeur de médecine, étaient sur les lieux afin de repartir avec Bamba Moriféré en vue de l'entendre.

"Il s'en est suivi une discussion entre eux, moi et la sécurité. En réalité ce que j'ai compris très rapidement, il s'agissait d'une tentative d'enlèvement du professeur Bamba Moriféré parce qu'ils ne peuvent pas m'expliquer qu'ils soient venus ce nombre si important juste venir l'entendre. Ce n'est pas possible (...) N'eut été ma présence et celle de toutes les personnes qui étaient là, je pense que l'irréparable aurait pu être commis", confiait l'ex-ministre de la Communication.