CAN 2019 : Les Éléphants souffrent, mais battent les Aigles du Mali (1-0)

Les Eléphants ont arraché leur qualification en quarts de finale, ce lundi 8 juillet face aux Aigles du Mali. Mais la tâche ne fut ps du tout facile pour Serey Dié et ses coéquipiers.

Les Eléphants se qualifient pour les 1/4 de finale

La sélection ivoirienne a véritablement souffert cet après-midi de lundi face aux Aigles maliens. Et pour cause, les faucons étaient venus avec la ferme détermination de battre les pachydermes. Les joueurs venus de Bamako avaient motivation supplémentaire, celle d'empocher les 5 millions de francs CFA de primes à eux promises par le Ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré. Ils ont donc dominé toute la première partie de la rencontre, en s'offrant les meilleurs occasions du match.

Mais les Eléphants se sont finalement reveillés de leur profond sommeil en tentant quelques incursion dans le camp malien. Après que Jonathan Kodjia ait buté sur l'excellent portier malien, c'est Wilfried Zaha qui profite d'une contre-attaque pour planter le poignard dans le coeur des Maliens en battant le dernier rempart.