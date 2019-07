Alassane Ouattara aux Eléphants : "Nous sommes fiers de vous"

Les Éléphants se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2019. Alassane Ouattara, le président ivoirien, a exprimé sa joie suite à la victoire de la bande de Kamara Ibrahim sur les Aigles du Mali. Le chef de l' Etat a livré ses sentiments sur son compte Twitter.

Alassane Ouattara félicite les Éléphants

La Côte d' Ivoire a retenu son souffle le lundi 8 juillet 2019 lors du match contre le Mali, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d' Afrique des nations, qui se tient en Egypte. Les Éléphants ont subi la pression malienne et sont passés tout près d'encaisser un but. Heureusement, Sylvain Gbohouo a eu les gants fermes. L'ex-portier du Séwé de San Pedro a gardé sa cage inviolée face aux assauts des Aigles du Mali. Il a fallu attendre la 76e minute pour voir Wilfried Zaha libérer les poulains de Kamara Ibrahim. Le but de l'attaquant de Crystal Palace a suffi pour envoyer la Côte d' Ivoire en quarts de finale.

Tout ce scénario a été suivi de bout en bout par les Ivoiriens, avec à leur tête Alassane Ouattara. La qualification acquise, le chef de l'Etat n'a pas hésité à adresser un message de félicitations à Serey Dié et ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. "Félicitations à nos Éléphants pour leur brillante qualification pour les 1/4 de finale de la CAN 2019. Nous sommes fiers de vous !", a écrit le président de la République.

Alassane Ouattara n'est pas la seule personnalité politique à avoir félicité les joueurs ivoiriens. Il a été imité par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. "Bravo à nos vaillants Éléphants qui se qualifient pour les 1/4 de finale de la CAN 2019 en battant nos amis du Mali. Un immense défi nous attend dès ce jeudi face à l' Algérie. Plus que jamais, notre équipe nationale a besoin du soutien de tout le pays !", a posté le chef du gouvernement sur Twitter.

La Côte d' Ivoire, faut-il le rappeler, affronte l' Algérie en quarts de finale, le jeudi 11 juillet au New Suez Stadium.