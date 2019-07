Patrick M'Boma fouette l'orgueil des Éléphants: " Ils ne valent rien"

L’ex attaquant camerounais Patrick M'Boma ne croit pas aux Eléphants de Côte d’Ivoire. Il a soutenu que les Ivoiriens seront éjectés de la compétition par l’Algérie ce jeudi à l’issue des quarts de finale.

Patrick M'boma: ‘’ Les Eléphants ne méritent pas de passer les huitièmes de finale''

Les Eléphants de Côte d’Ivoire sont certes qualifiés pour les quarts de finales de la Can 2019, mais il faut le dire tout net, la bande à Kamara Ibrahim, ne produit pas du beau jeu. C’est une équipe complètement aux abois qui s’est imposée de façon quasi miraculeuse face à une jeune équipe malienne qui a manqué énormément de réalisme devant les buts des Eléphants gardés par un excellent Gbohouo Sylvain.

Après l’obstacle malien, les Eléphants affronteront l’Algérie, l’équipe la plus en forme de la compétition, avec la meilleure attaque et la meilleure défense. En effet, le sociétaire de Manchester City, Ryad Mahrez et ses coéquipiers, qui ont enregistré 4 victoires en 4 matches, n’ont pas encore encaissé de but depuis le début du tournoi et en ont inscrit 9.

Un gros calibre pour les Ivoiriens qui, selon Patrick Mboma, consultant à Canal+ Sport, ne pourront pas se hisser en demi-finale. ''Cette équipe des Eléphants qui jouent sans système de jeu, ne mérite pas de passer les 8ème de finale. Face à l'Algérie, sa route va prendre fin'', a déclaré Patrick M'Boma. L’ancien buteur des lions indomptables du Cameroun, Patrick M'Boma, n’est pas seul à prédire une défaite des Eléphants face à l’Algérie.

Un membre de la Fédération ivoirienne de football, qui a pointé du doigt Kamara Ibrahim et certains joueurs, a affirmé que les Eléphants seront humiliés par les Fennecs s’ils produisent les mêmes prestations que leurs précédentes rencontres. ‘’Nous avons battu le Mali, mais le niveau de jeu affiché est très pauvre. A voir notre équipe jouer, on ne ressent pas de l’envie, ni la rage de vaincre. Le jeu est pitoyable et personne ne veut voir la vérité en face. Kamara Ibrahim, le seul à déchiffrer cette équation, est imbu de sa personne. Il refuse de voir l’évidence. D’autres joueurs comme Nicolas Pépé lèvent le pied, juste pour éviter de se blesser, au risque de voir ses nombreux prétendants (il est convoité par le Bayern et Liverpool) se refroidir. Il avait fait un bon match contre l’Afrique du Sud, mais depuis, il joue avec trop d’hésitations, Il ne se donne pas à fond‘’, a-t-il confié à abidjanshow.com.

Avant d’ajouter que ‘’La Côte d’Ivoire sera en difficulté si elle affronte des équipes bien regroupées. Car son manque d’agressivité va permettre aux adversaires d’installer leur jeu et de percer la défense qui finira par craquer à force de subir. C’est ce qui risque d’arriver contre l’Algérie, notre prochain adversaire. En plus d’être rapides et réalistes, ils défendent vraiment bien. J’ai peur car si nous continuons de jouer sans le cœur, nous serons humiliés par l’Algérie. Nous n’avons aucune chance de les battre si nous ne progressons pas dans la technicité et dans l’agressivité. Nous avons de très bons joueurs, mais il manque l’envie et la collectivité’’, a-t-il dénoncé.