BEPC 2019: Un serpent intrus, tué en pleine proclamation des résultats

Les résultats de l’examen du BEPC édition 2019, sont connus. Ils ont été proclamés mardi sur tout l’ensemble du territoire ivoirien.

Un serpent s’invite à la proclamation des résultats du BEPC à Facobly

Les résultats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) pour l’édition de cette année 2019, étaient très attendus. A Facobly, un fait étrange s’est produit au cours de la proclamation des résultats, comme l'apprend afrique-sur7 grâce au témoignage d'un responsable du Lycée moderne de Facobly. Un serpent s’est invité dans l’enceinte de l’établissement scolaire alors que les élèves attendaient impatiemment la proclamation des résultats du BEPC.

Pris en chasse par la foule, le reptile a été tué mais les vitres du véhicule du vice-président du centre d’examen, ont subi quelques dommages dûs aux jets de pierres. Au final, tout est rentré dans l'ordre et les résultats ont été proclamés en présence des autorités administratives de la ville. La session 2019 du BEPC a enregistré 241 103 admis, soit un taux national de réussite de 57,31% sur un nombre total de 420 674 candidats ayant pris part à l’examen dans 749 centres.

Un taux largement en baisse (2,83%) en comparaison à la session de 2018 qui était de 60,14% et de celle de 2017 évaluée à 60,08%. Des résultats mitigés que Mariam Dosso Nimaga, la directrice des examens et concours (DECO), impute aux nombreuses perturbations enregistrées au cours de l’année scolaire écoulée. Faut-il rappeler qu’au nombre des admis du BEPC 2019, figurent 112 513 filles, soit 58,66% des candidates présentes et 128 590 garçons, soit 56,18%.