CAN 2019 – Ibrahim Kamara : « Nous n’avons pas peur de l’Algérie »

Le sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara s’est confié mercredi en conférence de presse à la veille de la confrontation contre l’Algérie en quarts de finale.

Ibrahim Kamara, « Nous sommes toujours dans le même état d’esprit qui est celui d’être combatif ».

Jeudi, les Eléphants de Côte d’Ivoire seront opposés aux Fennecs de l’Algérie en quarts de finale de la CAN 2019. Les Ivoiriens jouent contre une équipe qui a tout pour prétendre au sacre au soir du 19 juillet. Seulement, Ibrahim Kamara compte briser le rêve des Algériens en s’imposant jeudi.

« Nous sommes toujours dans le même état d’esprit qui est celui d’être combatif. L’Algérie est dans un dynamisme que tout coach aimerait avoir. Cela ne signifie pas qu’il n y a pas d’équipe imbattable », a lancé Ibrahim Kamara ce mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match. Le technicien ivoirien ne compte pas reculer devant les Fennecs qui n’ont pas encore concédé le moindre but ou encore connu la défaite.

« Au vu des statistiques, l’Algérie est une bonne équipe mais, cela ne nous fait pas peur puisque chaque équipe vient avec ses qualités. Pour ceux qui évoquent notre victoire face à l’Algérie en 2015 (3-1, ndlr), je dis que beaucoup de choses ont changé quatre ans après. Nous verrons si nous allons rééditer cet exploit », indique Ibrahim Kamara.

Comme son entraîneur, l’attaquant des Eléphants Max-Alain Gradel ne pense qu’à la victoire contre cet adversaire de prestige. « Le plus important dans le football c’est de gagner pour pouvoir avancer. Il y a des équipes qui ont mieux joué et elles ne sont plus là. L’état d’esprit est bon dans le groupe et nous sommes sereins et prêts pour le match », a déclaré l’attaquant devant la presse.