CAN 2019 : Côte d’Ivoire-Algérie, le gros choc des quarts de finale

Les Eléphants de Côte d’Ivoire seront opposés aux Fennecs d’Algérie jeudi à Suez. Un gros morceau pour les Ivoiriens car en face les Algériens font preuve d’une solidité défensive depuis le début du tournoi.

Les Eléphants jouent gros face aux Fennecs.

Décidemment cette CAN 2019 s’apparente aux retrouvailles pour les Eléphants de Côte d’Ivoire. Après le Maroc en poules et le Mali en huitièmes de finale, cette fois les Ivoiriens vont affronter les Algériens en quarts de finale de la compétition. Les deux équipes jouent jeudi à Suez (16hTU) pour une place en demi-finales de la Coupe d’Afrique de football.

Cette rencontre s’annonce difficile pour les Eléphants, tant les Fennecs restent l’un des derniers sérieux prétendants au titre. Les hommes de Djamel Belmadi survolent la compétition et possèdent la meilleure défense de la CAN 2019. Les Algériens n’ont concédé aucun but et ont déjà marqué à neuf reprises en quatre sorties. Contrairement aux poulains d’Ibrahim Kamara, l’Algérie a marqué à chacun de leurs matches.

Jeudi à Suez, il s’agira de la huitième confrontation entre les Eléphants et les Fennecs. Jusqu’ici l’avantage est pour les Eléphants avec trois victoires contre deux nuls et deux défaites. Les deux équipes reviennent plus fortes que lors de la dernière CAN au Gabon où elles n’avaient pas franchi le premier tour.

Dans les autres rencontres des quarts de finale de la CAN 2019, le Sénégal sera opposé au Bénin (mercredi 16hTU), le Nigeria à l’Afrique du sud (19hTU) et la surprenante équipe de Madagascar sera face à la Tunisie (jeudi 19hTU).