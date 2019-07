CAN 2019 : Les Eléphants ont résisté mais plient bagages

Les Eléphants de Côte d’Ivoire sont éliminés de la CAN 2019. Les Ivoiriens ont contraint les Algériens aux tirs au but mais ont fini par s'incliner (1-1, 4-3 après TAB).

Les Eléphants sortis de la CAN 2019 par l'Algérie.

Fin de parcours pour les Eléphants à la CAN 2019. Jeudi, les hommes d’Ibrahim Kamara ont été sortis de la compétition en quarts de finale par les Fennecs d’Algérie. Les Ivoiriens ont craqué aux tirs au but après être revenus au score en deuxième mi-temps par Jonathan Kodjia (62e). Soufiane Feghouli avait donné l’avantage aux siens en première période (20e).

Eliminés, les Eléphants auront eu le mérite de faire craquer la défense des Fennecs pour la première fois de la compétition. Jusqu’ici, les Algériens n’avaient pas concédé de but après quatre sorties. Seulement, les poulains d’Ibrahim Kamara n’auront pas eu les nerfs solides pour renverser la bande à Riyad Mahrez que ce soit aux prolongations ou durant les tirs au but. Le capitaine Serey Die et Wilfried Bony se sont manqués durant l’épreuve fatidique.

Cette victoire est une petite revanche pour les Fennecs. Ils s'étaient inclinés contre les Eléphants (3-1) lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en 2015 au même niveau de la compétition. Les Ivoiriens avaient ensuite remporté cette édition de la CAN en Guinée équatoriale. La Côte d’Ivoire écartée, un autre gros morceau attend les poulains de Djamel Belmadi. Ils joueront contre les Super Eagles dimanche au Caire en demi-finales de la CAN 2019.