Showbiz : le chanteur Benijah fait son retour aux sources

Le chanteur ivoirien Benijah, installé en France depuis quelques années, était récemment en Côte d' Ivoire. L' ex-lead vocal du groupe chrétien ADN prépare actuellement son premier album solo. Mais en attendant, l'artiste a profité de son séjour à Abidjan pour tourner le clip de son single "Souvenez-vous".

Benijah, le reggae dans l'âme

Benijah entre très tôt en contact avec la musique. Tout commence alors qu'il est âgé de douze ans. L'adolescent découvre le groupe de reggae ivoirien Negro Muffin, composé à l'époque de Ras Goody Brown et Alasco Deejay. Le jeune garçon tombe sous le charme de la musique venue de la Jamaïque et décide de se lancer dans une carrière musicale.

En 1999, dans son désir de se perfectionner, Benijah intègre le collectif Jazz Pera. Il apporte sa touche reggae et permet à cette formation de se faire un nom sur la scène du rap ivoirien. Un an plus tard, cet amoureux de la "musique de Jah" rencontre deux autres adeptes de la mélodie, Flash et Jessy. À trois, ils montent le groupe ADN, qui sort un premier album baptisé "Almighty Jah", avec un accent gospel. Le succès ne se fait pas attendre. Le groupe fait les premières parties des concert de Makoma, cèlèbre groupe chrétien congolais et celle du mythique groupe reggae jamaïcain, Culture.

En 2003, le groupe participe au grand festival concerto à Abidjan et enregistre en 2004 son second album "AYO" qui rencontre également le succès. Benijah, qui s'appelait Fido, et ses amis se produisent au festival Gospel et Racines. Quand éclate la crise postélectorale de 2010, il s'envole pour la France pour donner une autre dimension à son art. Une fois dans l'Hexagone, le jeune Ivoirien se fait enrôler dans le groupe "GOR" avec lequel il sortira une mixtape "Trop loin" de 10 titres d’où est extrait le clip "Sexual beat box". Les anées passent et l'aventure avec "GOR" prend fin. Il faut attendre en 2010 pour voir Benijah sortir son premier single solo "Unité". Au concours Emergenza, l'ex-lead vocal d' ADN atteint les demi-finales.

En collaboration avec Sevy Rolls, un artiste congolais, ce mordu de reggae propose "Tu fais ta Beyonce". La chanson entre dans le top 50 extraclub en France. Benijah enchaîne une collaboration avec l’artiste FRESH.K sur le titre « Afrodisiak », sous le label Lauvia Records. Sa voix envoûtante lui permet de se lancer sur une chanson afrobeat en featuring avec la Congolaise MJ30. Le 18 avril 2019, l'enfant de Yopougon Wassakara met sur le marché un EP produit par le label VAB Records.

Dans le souci de se plonger dans le quartier qui l'a vu naître, Benijah est revenu sur les bords de la lagune Ebrié. Il en a profité pour faire le tournage de son single "Souvenez-vous" à Yopougon Wassakara. Ce retour aux sources a laissé une bonne impression au chanteur, qui est reparti encore plus inspiré. Son premier album solo est actuellement en préparation.