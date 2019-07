Afrique : Abidjan parmi les villes les plus chères du monde

Le cabinet Mercer vient de livrer son classement 2019 des villes les plus chers du monde pour les expatriés. Abidjan figure dans cette étude du cabinet américain qui regroupe 209 villes dans le monde.

Malgré une régression en 2019, Abidjan reste parmi les villes les plus chers du monde.

Abidjan est la seule ville ivoirienne présente dans le classement 2019 du cabinet Mercer. La firme américaine vient de publier la 25e édition de son enquête internationale sur le coût de la vie dans le monde. La métropole ivoirienne reste d’ailleurs la seule ville de Côte d’Ivoire parmi les 209 agglomérations recensées.

Pour l’édition 2019 du classement Mercer, Abidjan occupe la 30e place mondiale, une régression de six places par rapport à il y a un an. Au niveau africain, la métropole ivoirienne est à la 7e position. Le cabinet s‘est basé sur plusieurs critères pour mener son étude : le coût du logement, du transport, de l'alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et le divertissement.

En Afrique, la capitale N’Djamena reste la ville la plus cher parmi les 42 étudiées du continent. Elle occupe la 11e place mondiale, soit trois places de moins qu’en 2018. Victoria (Seychelles) et Kinshasa (RDC) complètent le podium continental. Deux villes camerounaises figurent également dans ce classement : Yaoundé (9e, 52e au niveau mondial) et Douala (13e, 66e au monde).

Le Nigeria, le Maroc et l’Afrique du sud comptent également deux de leurs villes dans ce rapport : Lagos (5e en Afrique), Abuja (15e), Casablanca (20e), Rabat (25e), Cape Town (31e) et Johannesburg (34e). La capitale tunisienne Tunis est la ville la moins cher du classement mondial (209e). Hong-Kong (Chine), Tokyo (Japon), Singapour, Séoul (Corée du sud) et Zurich (Suisse) sont les villes les plus chers du monde d'après Mercer.