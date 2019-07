Primud 2019-Richard Kremé: ''Je n'ai pas ma place là bas ''

Après le chantre Excell, l'évangesite chantre Richard Kremé a annoncé son retrait du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud 2019)

Après Excell, le chantre Richard Kremé se retire

La mise en compétition des serviteurs de Dieu était pourtant l’une des grosses innovations de l’édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud 2019). Cette décision du promoteur de ce prix, Soumahoro Mauriféré dit Molaré, ne fait pas l’unanimité au niveau des chantres car certains d’entre eux qui ne semblent pas être intéressés par cette compétition, ont simplement décidé de se retirer. En effet, après le refus du chantre Excel, un autre serviteur de Dieu, qui pourtant avait été nomminé, a annoncé son retrait du Primud 2019, a informé Iris Média. Il s’agit de l'évangéliste chantre Richard Kremé qui dit ne pas avoir sa place dans cette compétition.

«Au départ, je n'avais pas bien compris le sens de ma nomination au Primud. Je pensais que c'était une reconnaissance honorifique. Quand j'ai su que c'était une affaire de voting, de compétition, de concurrence avec mes autres frères et sœurs Chantres, j'ai compris que je n'avais pas ma place là-bas. Et le Seigneur m'a clairement mis en garde. Il m'a dit:" (...) L'appel que j'ai mis sur ta vie n'est pas un appel de compétition ni de distraction. C'est pour me célébrer et gagner des âmes(...)". Je me suis retiré quand le Seigneur me l'a dit pendant mon sommeil et je les ai appelé à cet effet. Donc, je ne suis plus dans le PRIMUD. J'ai demandé à mon Staff de ne plus rien publier concernant le PRIMUD. Ma place n'est pas là-bas’’, a fait savoir Richard Kremé.

Pour rappel, le chantre Excell dans une interview, a jugé inconcevable de voir un chantre participer au Primud. ''Je ne suis pas content que certains chantres acceptent cela. Certes, c’est leur droit, mais je ne suis pas d’accord avec eux. Ma conviction est de gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ", a-t-il déclaré.

Notons que les autres serviteurs de Dieu nomminés pour le Primud 2019 sont Grâce Divine, Boniface, Nestor David, Germain Kipper, Anselme Semi, Guy Chris Israel, Triphanie et l'imam Aguib Touré