N'Dri Romaric s'offre des vacances de rêve en Espagne

L'ex international ivoirien, N'Dri Romaric a été aperçu du côté de l'Espagne en compagnie de sa petite famille.

N'Dri Romaric et sa dulcinée se la coulent douce en Espagne

L’ancien pensionnaire de l'Académie Mimosifcom, N'Dri Romaric, profite pleinement de sa vie de néo retraité après une très belle carrière marquée par des passages dans plusieurs championnats européens. Alors qu'il prépare tranquilement ses diplômes d'entraineur, l'ancien milieu de terrain de l'Asec Mimosas se la coule douce du côté de l'Espagne. Il s'est offert des vacances de rêves du côté de Port Aventura Park, un parc à thèmes espagnol situé au sud-ouest de Barcelone.

N'Dri Romaric est accompagné de sa belle dulcinée, Aurelie, avec qui il est marié depuis le 20 Mars 2014, et de leurs charmants enfants, Dylan et Alya. A en croire abidjanpeople, après l”Espagne où ils sont en ce moment, N'Dri Koffi Romaric et sa famille feront un tour en France notamment à Paris, puis Bastia sur l”île de la beauté où N'Dri Romaric a évolué, avant de mettre le cap sur les Bahamas et les Etats Unis.

Pour rappel, N'Dri Romaric est né le 4 juin 1983 à Abidjan. C'était un milieu de terrain polyvalent qui a egalement joué comme milieu défensif, milieu de terrain central, défenseur central et lateral gauche. Il a debuté sa carrière à l'ASEC Mimosas avant de rejoindre la Belgique précisement au KSK Beveren en 2003. Lors de sa deuxième saison en Belgique, il a marqué 13 buts en 32 matchs, et permis à son club d'éviter de justesse la relégation. En mai 2005, Romaric s'engage avec le club français du Mans où il a evolué pendant 3 ans.

Le 21 mai 2008, N'Dri Romaric signe au FC Séville en Espagne, pour une durée de cinq ans et un montant estimé entre 8 et 10 millions €. Il est à l’époque le troisième meilleur milieu de terrain en France. À la fin du mercato de l'été 2011, il rejoint l'Espagnol Barcelone pour une saison sous forme de prêt avec option d'achat. Après avoir résilié son contrat avec le FC Séville, il signe le 27 juillet 2012 au Real Saragosse avant de retourner en France au SC Bastia pour une saison plus. Il rebondit ensuite alors dans le championnat chypriote à l'Omonia Nicosie en 2015 et prend sa retraite en 2017.

Romaric a également participé avec les Eléphants de Côte d'Ivoire à la coupe d'Afrique des nations 2006, terminant le tournoi en deuxième position après avoir perdu la finale face à l'Égypte, pays hôte de la compétition. Il a egalement participé à la coupe du monde 2010 puis à la Can 2013 qui ont lieu en Afrique du Sud.