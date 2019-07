CAN 2019: Les Eléphants regagnent Abidjan dans la clandestinité

Les Eléphants de Côte d'Ivoire qui devraient être acceuillis à Abidjan avec les honneurs, sont finalement arrivés dans la nuit de samedi à dimanche sans tambours ni trompette.

Le ministre ivoirien des Sports avait appelé la population ivoirienne à sortir massivement ce samedi pour acceuillir les Eléphants de Côte d'Ivoire qui sont tombés face à l'Algérie en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Une décision qui a finalement été annulée certainement après les critiques de l'ancien Eléphant et actuel maire de Vavoua, Kalou Bonaventure, qui trouvait cette décison gouvernementale inopportune, car selon lui, la Côte d'Ivoire qui est un grand pays de football en Afrique, ne pouvait pas se permettre de célébrer une élimination en quarts de finale.

'' Les jeunes ont fait un bon dernier match sur cinq, on est unanime là-dessus. Mais de là à faire un communiqué demandant au peuple d’aller les accueillir ? Ce folklore-là, laissons-le à des équipes comme Madagascar ou le Bénin, sans leur manquer de respect… », a publié Kalou Bonaventure sur les réseaux sociaux.

Alors que le ministère annonçait le report de l'arrivée des Eléphants pour une date ultérieure, Sérey Dié et quelques uns de ses partenaires ont regagné Abidjan, contre toute attente, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont été acceuillis à l'aeroport par le ministre des Sports, Danho Paulin, et des supporteurs du Cnse.

Même si la caravane à travers la ville d'Abidjan n'a pas eu lieu comme en 2015, les Eléphants ont tout de même eu droit à un petit acceuil chalereux, comme le temoignent quelques photos diffusées sur les réseaux sociaux. Après une brève cérémonie de remerciements, les joueurs ont rejoint leurs familles respectives. L'aventure des Eléphants pour la Can 2019 a donc pris fin.

Notons que la sélection malgache qui était à sa toute première participation à une Can et qui s'est hissé en quart de finale, a bénéficié d'un accueil en fanfare dans les rues d'Antananorivo. Les Béninois qui ont passé pour la première fois les phases de poule de la Can, ont egalement bénéficié d'un acceuil special dans les rues de Cotonou.