Sénégal : Macky Sall perd un de ses alliés politiques

Le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais Ousmane Tanor Dieng est décédé ce lundi en France de suite de maladie. Il était jusqu’alors un des soutiens du président sénégalais Macky Sall.

Décès d’ Ousmane Tanor Dieng, soutien du président Macky Sall.

La scène politique a perdu un de ses plus illustres acteurs. Ce lundi, le secrétaire général du Parti socialiste (PS) Ousmane Tanor Dieng a rendu son dernier souffle à Bordeaux en France. Le disparu était un des derniers dinosaures du visage politique du Sénégal, ayant apporté son expérience aux deux premiers présidents de la république : Léopold Sédar Senghor et son successeur Abdou Diouf.

En 2000 et le départ d’Abdou Diouf, le Parti socialiste alors dirigé par Ousmane Tanor Dieng a rejoint l’opposition avec l’arrivée au pouvoir d’Abdoulaye Wade. Un adversaire face auquel le patron du PS va s’incliner lors de la présidentielle de 2007. En 2012, recalé au premier tour, ce diplomate de formation a appelé à voter pour Macky Sall. Le nouveau président sénégalais n’a pas tardé à récompenser le soutien de son allié en le portant en 2016 à la tête Haut Conseil des collectivités locales.

Depuis mars, Ousmane Tanor Dieng s’était quelque peu effacé de la scène politique, la faute à la maladie. Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS, avait indiqué que « Tanor souffre d’une asthénie générale, méchante et sévère, le tout sur fond d’anémie ». Celle-ci a eu raison de lui ce 15 juillet. Il s’en va à l’âge de 72 ans. Dans un communiqué, la présidence lui a d’ailleurs rendu hommage après l’annonce de sa disparition.

« Avec la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, le président Macky Sall, la Coalition Benno Bokk Yaakaar, le Parti socialiste et la République viennent de perdre un allié éminent et loyal, un grand militant du Sénégal et la République un de ses plus grand serviteurs », a indiqué la présidence.