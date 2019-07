Foot – Cameroun : Clarence Seedorf n’est plus le coach des Lions

Par voie de communiqué, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé mardi le limogeage de Clarence Seedorf à la tête des Lions indomptables.

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert virés au Cameroun.

Arrivé à la tête de la sélection camerounaise en août 2018, Clarence Seedorf paye la mauvaise performance du Cameroun à la CAN égyptienne. Les Lions indomptables n’ont pas pu défendre leur titre à la CAN 2019. Mardi, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a démis le technicien néerlandais de ses fonctions d’entraîneur. Comme lui, son compatriote et adjoint Patrick Kluivert a aussi été viré.

L’annonce de ce double limogeage est tombée dans la soirée par un communiqué publié par la FECAFOOT. « Après d’une part, consultation des membres du Comité exécutif, et d’autre part concertation avec le Ministre des Sports et de l’Education physique, suite à la sortie prématurée de la sélection nationale masculine de football (…) la Fédération camerounaise de football a, conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs, décidé de mettre fin aux fonctions de l’entraineur Clarence Clyde Seedorf et de l’entraineur adjoint, Patrick Stéphan Kluivert à compter de ce jour », peut-on lire.

En Egypte, les poulains de Clarence Seedorf ont été sortis en huitièmes de finale par le Nigeria (défaite 3-2). Les Camerounais ont fini deuxièmes de leur poule derrière le Ghana, avec notamment deux (tristes) matches nuls contre les Black Stars et les Ecureuils du Bénin (0-0 sur les deux rencontres). Les champions d’Afrique n’ont signé qu’une seule victoire. C’était lors de leur match inaugural contre la Guinée Bissau (2-0).