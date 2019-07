Affaire "Eudoxie Yao": Claire Bahi, Vitale et Bamba Ami Sarah dévoilées

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao est actuellment au coeur d'une polémique qui enflamme les réseaux socaiux depuis ce mercredi. Elle a affirmé avoir été tabassée par un certains Ib. Aux dernières nouvelles, son agrsseur serait entre les mains de la police francaise.

Koné Ibrahim, l'agresseur d'Eudoxie Yao, placé en garde à vue

Eudoxie Yao a été violemment agressée par son hôte en Europe, monsieur Koné Ibrahim. Ce dernier qui a été sollicité par le promoteur Don Mike le Bosso pour heberger la belle au postérieur alléchant, durant son séjour à Paris, est devenu l’homme de confiance de la Kimkardashian ivoirienne qui lui a même confié les recettes de ses différentes prestations en Europe.

Sau qu'ayant succombé au charme d’Eudoxie Yao, Koné Ibrahim a voulu posséder l’énorme potentiel fessier de la star ivoirienne des réseaux sociaux. Confronté au refus de cette dernière, il décide donc de garder par devers lui, l’argent que lui a donc confié Eudoxie. S’en est suivie une violente dispute qui a abouti au passage à tabac d’Eudoxie Yao qui s’est retrouvée avec le visage complètement tuméfié.

Une affaire qui a enflammé la toile et la police française s’en est mêlée puisque le promoteur de spectacle Don Mike le Bosso et son compagnon ont été convoqués au poste de Police de Cergy Pontoise. « Je suis au Commissariat de police. Eudoxie a été transportée par les sapeurs-pompiers et le sieur IB a été mis en garde à vue et sera présenté à la justice ce jeudi en vue d’une comparution pour violence volontaire », a posté Don Mike le Bosso sur les réseaux sociaux.

Pour certains acteurs du showbiz ivoirien, cette mésaventure d'Eudoxie Yao en Europe n'est pas une première pour les artistes féminins qui vont en Europe pour des séries de spectacles. ''Tout ce qui se passe avec Eudoxie Yao en France aujourd'hui est exactement la même chose que subissent les femmes dans le showbiz ivoirien... Demandez à celles qui veulent réaliser leur rêve d'artiste comment elles sont été traitées par les producteurs, les manageurs, les promoteurs de spectacles. Demandez à Claire Bailly, Vitale, Bamba Ami Sarah, etc.. Elles vous diront les atrocités de ce milieu'', a commenté un acteur du showbiz ivoirien sous couvert de l'anonymat.