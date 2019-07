APF : Amadou Soumahoro tient sa première réunion

Élu le mardi 9 juillet à la tête de l' APF (Assemblée parlementaire francophone), Amadou Soumahoro a débuté ses activités en effectuant une première visite au siège de l'institution, sis en France. Le tout nouveau président a échangé avec Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de l’APF, et toute l’équipe du secrétariat général.

Amadou Soumahoro au siège de l' APF

L'information a été livrée par l' Assemblée parlementaire francophone sur son site officiel. Amadou Soumahoro s'est rendu au siège de l' APF, où il s'est entretenu avec Jacques Krabal, le secrétaire général parlementaire. "Cette première réunion, qui s’est déroulée le 17 juillet au siège de l’ APF, a permis d’aborder la mise en œuvre du cadre stratégique de l’institution, en vue d’une intégration plus régionale, pour gagner en proximité et répondre ainsi davantage aux spécificités et priorités des quatre régions de l’ APF", peut-on lire sur le site.

Amadou Soumahoro a profité de son séjour pour affirmer son désir d'innover dans le fonctionnement de l'institution qu'il dirige. "Le secrétaire général parlementaire a, quant à lui, réitéré les félicitations de l’ensemble de l’équipe pour l’organisation de la 45e Session à Abidjan ainsi que sa volonté de collaborer pleinement avec le Président au cours de son mandat", rapporte notre source.

En accord avec le secrétaire général parlementaire, le président de l' Assemblée nationale ivoirienne a promis apporter les modifications nécessaires aux statuts de l'institution afin de renforcer ses valeurs sur le plan démocratique. "Le président de l’ APF a confirmé son souhait de mettre à disposition rapidement un conseiller ivoirien pour renforcer l’équipe du secrétariat général", mentionne le site officiel de l'Assemblée parlementaire francophone.

Amadou Soumahoro a été porté à la tête de l' Assemblée parlementaire francophone suite à une véritable bataille avec Guillaume Soro. Les deux hommes se sont empoignés jusqu'au bout. L'ex-président du Parlement ivoirien et désormais ancien vice-président de l' APF a finalement perdu le combat devant son successeur.