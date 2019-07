APF: Franklin Nyamsi met Amadou Soumahoro en pièces

Franklin Nyamsi, l'un des conseillers de Guillaume Soro, ne décolère pas depuis l'élection d'Amadou Soumahoro à la tête de l' Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Ce proche de l'ex-patron de l'hémicycle ivoirien a "incendié" le tout nouveau président de l' APF sur les réseaux sociaux.

Franklin Nyamsi sans pitié pour Amadou Soumahoro

Amadou Soumahoro a été élu président de l' Assemblée parlementaire de la Francophonie à l'occasion de la 45e assemblée de l'organisation qui se tient à Abidjan. Le président ivoirien de l' Assemblée nationale, seul candidat en lice, a été plébiscité à la tête de l' APF. Le député de Séguéla remporte ainsi une victoire sur Guillaume Soro, avec qui il a disputé ce poste.

Dans le camp du président du Comité politique, l'on ne s'avoue pas vaincu. Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, a porté de virulentes critiques contre l' APF et son nouveau président. "La 45e session de l’ APF à Abidjan est un monument de mépris, d’arrogance et de fatuité envers le peuple et la République de Côte d’Ivoire", a publié Franklin Nyamsi sur son compte Twitter.

Le professeur agrégé de philosophie a enfoncé le clou en ajoutant : "Il fallait que nous les poussions à bout par notre liberté. En désignant un individu obscur et ténébreux à sa tête, la mafia francophone sera vomie sur tout le continent africain."

Pour Franklin Nyamsi, "Amadou Soumahoro est un suppôt au service de la destruction de la démocratie ivoirienne par Alassane Dramane Ouattara" et "l' Assemblée parlementaire de la Francophonie vient de se suicider en Côte d' Ivoire".

Franklin Nyamsi n'est pas le seul proche de Guillaume Soro a dénoncé l'élection d' Amadou Soumahoro en tant que président de l' APF. Alain Lobognon a vivement critiqué la victoire de "Tchomba". "Se déclarer élu à un scrutin qui n’a même pas eu lieu. C’est ce film que le RHDP prépare en Côte d' Ivoire pour octobre 2020. Les responsables de l’ APF savent que toutes leurs prochaines déclarations seront frappées de parti-pris flagrant", a commenté le député de Fresco, ville du Sud du pays.