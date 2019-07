Couper-décaler : Ariel Sheney veut retourner auprès d'Arafat dj

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ariel Sheney, Ordinateur et Manu TGV ont rendu un hommage à leur ex patron, Arafat dj.

Ariel Sheney, nostalgique des moments passés à la Yorogang

Bien que ne faisant plus partie de la Yorogang, Ariel Sheney voue toujours un énorme respect à son mentor, Arafat dj. Et ce, en dépit de toutes les mésententes qu'il y a eu entre les deux artistes couper décaler. ''Je le dirai toujours, si je suis aujourd'hui Ariel Sheney, c'est grâce à Arafat dj. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi'', avait declaré récemment l'auteur du titre à succès ''Amina'' dans une vidéo diffusée sur la toile.

En tournée internationale depuis plus d'un mois, Ariel Sheney a retrouvé en Europe deux ex-membres de la Yorogang qui l'accompagnent dans ses différents spectacles. Il s'agit du jeune danseur Ordinateur qui a passé près d’une décennie avec le Daishikan avant de s’expatrier en Europe et Manu TGV, ex beat maker du Yôrôbô qui vit également en France.

Après un spectacle à Essen en Allemagne qui a eu lieu ce dimanche, Le colonel Lôbôfouè en compagnie de ses deux amis, a diffusé une vidéo en direct sur sa page facebook. Etaient au menu de cette vidéo, les morceaux de leur mentor, Arafat dj. Nostagiques des moments passés avec le Zeus d'Afrique, Ariel Sheney, Manu TGV et Ordinateur ont passé en revue plusieurs chansons d'Arafat dj qui ont cartonné en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. ''C'est lui le dangôrô (doyen) ", a affirmé Ariel Sheney.

Cette vidéo a été interpretée de diverses façons par les internautes. Pour certains, c'est une façon à Ariel Sheney de dire au Leader de la Chine qu'il le porte toujours dans le coeur malgré tous les desaccords qu'il a pu y avoir. Pour d'autres, c'est encore une autre provocation d'Ariel qui, selon eux, ironise sur la perte de vitesse de Dj Arafat en jouant ses anciennes chansons. Pour sa part, Arafat dj ne s'est pas encore prononcé sur cette vidéo publiée par ses trois ex-poulains.