Abidjan ferme tous ses bars à Arafat dj, ce qu'on lui reproche

Le boss de la Yorogang, Arafat dj, paie la rançon de ses nombreuses bagarres. Le champion ou ex-champion du couper-décaler est désormais indésirable dans plusieurs endroits de réjouissance de la jeunesse ivoirienne.

Arafat dj interdit de mettre les pieds dans deux grandes discothèques

Le règne d' Arafat dj sur le couper décaler est-il en train de prendre fin? Plébiscité il y a quelques annés, le boss de la Yorogang, Arafat dj est aujourd'hui declaré persona non grata dans certains endroits de loisirs à Abidjan.

En effet, plusieurs bars ont décidé de fermer leurs portes au Dashikan. Il s'agit notamment du Ferrari bar et du Haut Niveau Discothèque, deux espaces indispensables pour la promotion des artistes couper decaler en Côte d'Ivoire. La raison, les nombreuses bagarres d' Arafat dj avec ses collègues artistes et son arrogance.

« Nous ne sommes pas contre l’artiste que nous aimons d’ailleurs. Mais il est bon et juste de prendre certaines dispositions pour la survie de notre business. Arafat Dj est un bon client et l’un de nos meilleurs clients qui drainent beaucoup de monde lors de leurs présences dans nos structures. Mais son comportement ne nous arrange pas et n’est pas bon pour nos affaires. Arafat Dj viole toutes les lois. Il fume de la cigarette, pose ses pieds dans les salons, impose la sélection d’artistes qui doit être jouée, intimide certaines personnes…'', a confié à abidjanshow.com un responsable de ces établissements.

Celui-ci ajoute également ''la bagarre avec Safarel Obiang et autres sont des actes qui auraient pu nous créer de gros problèmes : Mort d’homme ou blessés graves. Des armes à feu sont sorties…Nous sommes des établissements respectés et avons pour obligation d’assurer la sécurité et le bien-être de nos clients. Nous avons donc décidé de ne plus recevoir Arafat Dj au sein de nos structures. Cela, afin qu’il change son comportement et se prenne un peu plus au sérieux''.

Une décision penible pour le roi de la Chine qui, depuis la mise en application de cette décision, sillonne d'autres endroits de loisirs à Abidjan. Mieux le boss de la Yorogang a ouvert sa propre discothèque qu'il a nommée ''Hypnotic bar'' située au quartier Zone 4, dans la commune de Marcory.