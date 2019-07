Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du mercredi 24 juillet 2019

La titrologie de ce mercredi 24 juillet 2019 est largement dominée par les trois ténors de la politique ivoirienne que sont Laurent Gbagbo,Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Les arrestations de plusieurs activistes de la société civile et un journaliste, suite à leur volonté d’organiser un sit-in pour protester contre la CEI, ont également été évoquées par la presse.

« Quelque chose se prépare avec Ouattara », pointe à sa Une l’Inter. Dans sa parution du jour, le confrère indépendant fait des révélations sur la probable candidature du président Alassane et fait des précisions sur les hommes qui l'accompagneront si candidat, dans cette nouvelle aventure. « Plusieurs personnalités d’Afrique et du monde hier chez le président Ouattara », informe la Gazette sur l’emploi du temps chargé du chef de l’Etat ivoirien. Lg infos, pour sa part, est revenu sur les divergences qui opposent Ouattara à l’ex-chef d’Etat Burkinabé Blaise Compaoré. « Tout se gâte entre Ouattara et Compaoré », s’exclame le Journal qui ne manque pas de rappeler la volonté de l’ancien président du Faso de quitter Abidjan. « Ouattara ferme la porte et passe à la vitesse supérieur », informe Soir info à propos d’une rencontre prévue entre le président du RHDP et un ancien soutien de son rival Laurent Gbagbo.

Les journaux de l’opposition, notamment ceux proches de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ont fait la part belle au procès en cours à la Haye du président fondateur du FPI. « Acquittement de Gbgabo : La décision de la CPI, un désaveu cinglant pour la France », croit savoir le quotidien d’Abidjan. « Retour de Gbagbo et Blé Goudé : La CPI a enclenché le compte à rebours », écrit pour sa part La voie originale sur le même sujet. Lorsque le Sursaut, proche de Ouattara, révèle l’existence d’une faramineuse somme d’argent (environ 3000 milliards de FCFA) appartenant au couple Gbagbo et logée dans un compte suisse.

L’actualité du patron du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, est au cœur du Nouveau Reveil. « Bédié donne une consigne politique depuis Paris », informe le confrère à propos du rapprochement entre le vieux parti et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. « Pendant que Bédié fait le pied de grue à Paris, Gbagbo adresse un courrier à Ouattara », pointe pour sa part Le Matin, à sa Une.

L’actualité ivoirienne, c’est aussi l’arrestation de Samba David, 5 autres activistes de la société civile et un journaliste à Le Temps. Ces derniers prévoyaient un sit-in pour exiger au gouvernement une réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante. Ce qui fera crier Notre Voie « à une dérive du régime Ouattara ».