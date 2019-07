Université de Cocody : La grosse déception de Mamadou Koulibaly

Mamadou Koulibaly a pris la décision de donner des cours gratuits d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le fondateur de Liberté et démocratie et pour la République (LIDER, parti politique d'opposition) a été deçu et attristé par les conditions dans lesquelles des étudiants assistent aux cours.

Mamadou Koulibaly appelle à une réforme

Mamadou Koulibaly a repris gracieusement les cours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'ex-président de l' Assemblée nationale "n’est pas rémunéré par la fonction publique ivoirienne pour les enseignements qu’il donne dans les universités de Cocody, Bouaké, Daloa depuis 2012. C’est son choix et sa contribution patriote à l’amélioration de l’instruction de la jeunesse ", a fait savoir Liberté et démocratie pour la République, son parti politique.

S'il prend du plaisir à dispenser son savoir dans les amphithéâtres, le professeur d'économie a été déçu par les conditions d'études des apprenants. "Notre quotidien à l'université. Et c'était déjà ainsi quand j'étais étudiant dans cette université, entre 1978 et 1982. Quand j'y étais prof entre 1987 et 2019. L’ enseignement supérieur devrait avoir pour objectif de former ces personnes aux métiers et au succès quotidien. Hélas ! ", a publié Mamadou Koulibaly sur son compte Twitter, commentant une photo où l'on voit des étudiants assis à même le sol.

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2020 a ajouté : "L’éducation, pour la réussite professionnelle et le bonheur dans la vie, est ce que veulent les jeunes étudiants. Ils sont, hélas, de plus en plus nombreux à dire maintenant que l'université fait peu pour eux dans ce sens." Pour Mamadou Koulibaly, "une grosse réforme du système est devenue indispensable".

Ce tweet de Mamadou Koulibaly a suscité de nombreuses réactions d'internautes. Certains reprochent à l'homme politique de n'avoir rien entrepris pour changer la situation alors qu'il était président de l' Assemblée nationale.

"Et malgré toutes les hautes fonctions que vous avez occupées pendant toutes ces années , vous n'avez apporté grands changements... Mais au moins vous en parlez, c'est déjà une bonne chose", a publié un internaute.

Des internautes ont partagé la déception du maire d' Azaguié et ne se sont pas fait prier pour dénigrer le régime d' Alassane Ouattara.