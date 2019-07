Concert 25 ans des Garagistes: Touré Mamadou entre dans la danse

Le groupe zouglou Les Garagistes sera en concert le samedi 27 juillet 2019 au Palais de la culture d' Abidjan-Treichville. Les garçons venus de Yopougon, précisément du quartier Wassakara, donnent rendez-vous à leurs fans pour la célébration de leur vingt-cinq ans de carrière.

Les Garagistes reçoivent le soutien de Touré Mamadou

Le zouglou sera au rendez-vous le samedi 27 juillet au Palais de la culture de Treichville. Popolaye, Féco, Salif et La Joie, membres du groupe Les Garagistes, seront en attraction pour fêter vingt-cinq ans de carrière musicale. Les "mécanos" du showbiz ivoirien ont bénéficié d'un soutien de taille avant la grand-messe. En effet, Popolaye et ses amis ont été reçus en audience par le ministre Touré Mamadou.

Sur la page Facebook officielle des Garagistes, on aperçoit le quatuor posant fièrement avec ce membre du gouvernement ivoirien. "Monsieur le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, M. Touré Mamadou", peut-on lire en commentaire.

Kouamé Kouassi Paulin (Popolaye), Kouassi Kouadio Félix (Féco), Kouakou Florent (Celio) et Koné Soualio (Salif La Joie), lors de la conférence de presse le mardi 25 juin 2019, ont promis un concert inoubliable à tous les zouglouphiles. La cérémonie s'est tenue en présence de Claude Bassolé, Claude Tamo, Karim le Parrain, Don Karim, Kacou Honoré, Adolphe Yacé.

Les Garagistes placent ce concert sous le sceau de la reconnaissance à leur public qui les accompagne depuis vingt-cinq ans. "C'est grâce à vous que nous sommes au sommet de notre art. Nous sommes à une phase décisive et nous avons voulu marquer une pause pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent nuit et jour. Le 27 est une date décisive pour tout le monde pour tout le monde. C'est pour cela que nous avons sollicité tous les genres musicaux ivoiriens pour nous accompagner sur ce projet", avait déclaré Popolaye, lead vocal des Garagistes, qui comptent six albums à leur actif.