Eudoxie Yao exhibe encore son postérieur malgré sa bastonnade

Après une tournée europénne qui ne s'est pas passée comme elle le souhaitait, Eudoxie Yao est déterminée à laisser cette histoire derrière elle.

Eudoxie Yao veut tourner la page

Après un séjour enflammé du coté de l’Europe, la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao semble décidée à passer à autre chose. Elle qui avait connu une mésaventure depuis son arrivée en Europe jusqu’à son retour en Côte d’Ivoire. La star ivoirienne des réseaux sociaux, avait même affirmé avoir été copieusement tabassée par le dénommé Koné Ibrahim, tout en précisant avoir échappé à la mort. ‘’Il m’a donnée de violents coups dans le visage, il m’a boxée, je me suis dit qu’il allait me tuer", a déclaré Eudoxie qui a pu s’en sortir avec le visage complètement tuméfié. Une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et qui a vu l’implication de la police française. Un procès doit même s’ouvrir en janvier 2020 en France.

De retour au pays depuis le samedi 20 juillet dernier, Eudoxie Yao a adressé ses remerciements aux ivoiriens qui lui ont manifestée un soutien indéfectible durant ces moments pénibles qu’elle a traversés au pays d’Emmanuel Macron. ‘’ Il a fallu que cette histoire arrive pour que je sache que mes frères ivoiriens ne me détestent pas", avait-elle indiqué. Cependant la go Bobaraba est plus que jamais déterminée à laisser cette histoire derrière elle.

Quelques jours après son retour au bercail, Eudoxie Yao a déjà repris du service sur les réseaux sociaux. La bimbo ivoirienne, s’est affiché, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, avec une très belle tenue de couleur noire qui laissait entrevoir ses rondeurs, deux sacs à main et un téléphone portable de dernière génération. ‘’Je vais mieux mes bébés’’' tel est le message qui accompagnait cette publication aux allures de publicité puisque les produits qu’elle arborait, portaient tous la même marque "Louis Vuitton’’.

De plus, Eudoxie a publié une seconde vidéo dans laquelle elle exhibait son énorme postérieure. Une publication qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes. ‘’ Tes vidéos nous ont tellement manqués‘’, a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’même malgré ta blessure , tu es toute belle’’.