Reforme CEI, gratuité de la CNI: Le pouvoir fait reculer l' opposition

Le pouvoir n'entend rien lâcher dans son bras de fer avec l' opposition à propos de la réforme de la CEi ou de la CNI payante. Les opposants du MVCI qui avaient prévu une manifestation, ce samedi 27 juillet, viennent d'y renoncer.

L' opposition reporte son meeting de la Place CP1

Samedi 20 juillet 2019, la plateforme "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" (EDS) tenait à la Place CP1, un grand meeting pour "la réconciliation nationale et le retour de Laurent Gbagbo". Une semaine plus tard, le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), parti d' opposition proche de Guillaume Soro, veut emboiter le pas à EDS. Mais contre toute attente, les organisateurs de cette manifestation initiée pour "revendiquer une réforme en profondeur de la CEI, la gratuité de la CNI, et prôner la Réconciliation vraie" viennent de déchanter.

Dans une notre qui est parvenue à la rédaction d'Afrique Sur 7, ceux-ci reportent à une date ultérieure, leur rassemblement du 27 juillet 2019 à la Place CP1. Leur manifestation a-t-elle été interdite par les autorités ? Les membres du MVCI auraient-ils reculé à la suite de menaces ? A quelle autre date comptent-ils tenir leur meeting ?

En attendant de trouver réponses à toutes ces interrogations, le MVCI précise juste qu'il s'agit "des raisons indépendantes de la bonne volonté du Comité d'Organisation".

Communiqué du MVCI suite au report de son meeting du 27 juillet

MEETING DU 27 JUILLET, PLACE CP1 : REPORT À UNE DATE ULTÉRIEURE

Les forces de l'opposition démocratique avaient rendez-vous ce samedi 27 juillet 2019 à la place CP1 de Yopougon, pour entre autres revendiquer une réforme en profondeur de la CEI, la gratuité de la CNI, et prôner la Réconciliation vraie. Pour des raisons indépendantes de la bonne volonté du Comité d'Organisation, ce rendez-vous est reporté à une date ultérieure, qui vous sera communiquée sous peu. Tout en s'excusant pour les éventuels désagréments causés par ce report, le Comité demande aux militants de Yopougon de demeurer mobilisés et attentifs.

