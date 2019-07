Eric Bailly s’est tordu le genou: Ce qu'il s'est réellement passé

La saison du défenseur international ivoirien Eric Bailly risque d’être compromise. Le joueur de Manchester United s’est encore blessé lors d’un match de préparation jeudi.

Eric Bailly rechute encore.

Déjà absent de la CAN 2019 pour blessure, les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Eric Bailly. A peine remis, le défenseur ivoirien a de nouveau pris la direction de l’hôpital jeudi. Il est sorti sur blessure lors d’un match de préparation avec son club Manchester United.

Entré en jeu contre Tottenham de son compatriote Serge Aurier, Eric Bailly n’aura tenu que dix minutes avant de quitter la pelouse. Le défenseur de 25 ans s’est tordu le genou gauche. Après la rencontre remportée (2-1) par son équipe, son entraineur n’a pas donné des nouvelles rassurantes à son sujet.

« On dirait qu’il s’est tordu le genou, alors il ne reste plus qu’à faire une échographie et voir (…) À première vue, ça n’a pas l’air encourageant, mais voyons comment ça se passe», a déclaré le coach mancunien Ole Gunnar Solsjkaer à MUTV.

Arrivé à Manchester United en provenance de Villareal en 2016, Eric Bailly est un sujet aux blessures depuis son arrivée en Angleterre. Touché aux ligaments du genou droit en avril, l’international ivoirien (32 sélections/2 buts) n’avait pas pu prendre part à la CAN 2019. De retour sur les pelouses il y a quelques semaines, il disputait son troisième match de préparation avec Manchester United. Il risque de manquer le début du championnat anglais. Le coup de sifflet de la saison 2019/2020 sera donné le 9 aout prochain.