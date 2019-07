RHDP : Touré Mamadou fait des révélations sur Adjoumani

Touré Mamadou semble bien satisfait du travail abattu par Adjoumani Kouassi Kobenan au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l' Emploi des jeunes l'a signifié lors de la célébration du 10e anniversaire de contre confrère L' Expression.

Touré Mamadou vole au secours d' Adjoumani

Adjoumani Kouassi Kobenan a été au centre d'une véritable polémique. En effet, des médias locaux se sont fait l'écho d'une information selon laquelle le ministre des Ressources animales et halieutiques a été débarqué de son poste de porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. L'ancien proche d' Henri Konan Bédié aurait perdu la confiance de ses nouveaux alliés du RHDP, et part conséquent devrait être mis sous surveillance.

Cette information a été battue en brèche par Touré Mamadou le samedi 27 juillet 2019. Le porte-parole adjoint du gouvernement soutient qu' Adjoumani Kouassi Kobenan a bel et bien la confiance du RHDP. "J'ai vu dans la presse qu’Adjoumani n’est plus le porte-parole du RHDP. Ça été fait par un média. Ce média a un problème avec Adjoumani. Parce que chaque jour, Adjoumani est cité dans ce média. Si vous avez un problème personnel avec Adjoumani, réglez votre problème avec Adjoumani", a cru bon de préciser Touré Mamadou.

Et le ministre d'ajouter : "Donc si votre rêve, c’est de voir Adjoumani être déchu de son poste de porte-parole principal du RHDP, vous pouvez continuer à rêver. Adjoumani, en tout cas, a notre soutien. Il fait tellement bien son travail. C’est ce qui prouve votre réaction. Mais ça, on aurait pu approcher la direction de communication du RHDP pour poser la question de savoir s’il y a eu changement." En clair, Touré Mamadou confirme Adjoumani dans son rôle de porte-parole de la coalition au pouvoir.