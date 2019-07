Anaky Kobena annonce des jours sombres pour le RHDP

Anaky Kobena, ex-membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), se dresse déjà sur le chemin de son ancienne formation politique concernant la présidentielle d'octobre 2020. Le fondateur du Mouvement des forces d'avenir (MFA) est convaincu de la défaite du camp d'Alassane Ouattara aux prochaines joutes électorales.

Anaky Kobena annonce la défaite du RHDP en 2020

La bataille pour la conquête du pouvoir en 2020 fait actuellement rage dans les différentes chapelles politiques ivoiriennes. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix vient d'organiser un meeting à Ferkessédougou (Nord du pays), le samedi 27 juillet 2019, en hommage à Alassane Ouattara. Depuis le fief de Guillaume Soro, Amadou Gon Coulibaly a sonné la mobilisation non sans lancer des piques à l' ex-président de l' Assemblée nationale. "Notre mobilisation de ce jour efface à jamais les mensonges proférés et les traces qu'aurait pu laisser ici à Ferké quelques opportunistes à la recherche d'assises politiques", a déclaré le Premier ministre ivoirien.

Mais pour Anaky Kobena, le règne du RHDP touche bel et bien à sa fin. Le fondateur du Mouvement des forces d'avenir, invité au lancement du mouvement citoyen "La 4e Voix, La Voix des sans Voix", le weekend dernier, a clamé que "c'est le moment de la fin" pour les houphouëtistes.

"Ils ont pris la CEI. Ils ont tout en main. Laissez-les déployer leur machine, laissez-les prendre les moyens de l’État, laissez-leur l’illusion qu’ils ont tout en main, qu’ils dominent tout. C’est le jour où ils diront qu’ils ont gagné, que vous, les Sans Voix, allez enfin donner de la voix", a dit Anaky Kobena dont les propos sont repris par le site lintelligentdabidjan.info.

Poursuivant, Anaky Kobena a cru bon de laisser des consignes aux membres de "La 4e Voix, La Voix des sans Voix" : "Préparez-vous seulement à enfin parler le moment venu. Et ce que vous aurez à dire ce jour-là, ce sera d’une seule voix." Il les a invités à "effacer tous les mensonges que le RHDP distillera sur le terrain.

Véritable défenseur du RHDP, Anaky Kobena a quitté la coalition, car soulignait-il en 2016, elle a été " braquée et confisquée" par Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.