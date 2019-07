FIF: Le GX réclame le bilan de la participation des Eléphants à la CAN

La crise continue de miner la FIF (Fédération ivoirienne de football). En effet, le GX a convoqué les clubs et associations sportives le samedi 27 juillet 2019 à Cocody II Plateaux. Il était question pour les adversaires de Sidy Diallo de passer au peigne fin la gestion du patron du football ivoirien.

Le GX dénonce la gestion de la FIF

La FIF n'est pas encore sorti de la profonde crise qui la secoue depuis un moment. Les clubs et associations sportives membres du GX, lors d'une rencontre tenue le samedi 27 juillet 2019, ont dépeint un sombre tableau de la gestion du football ivoirien par Sidy Diallo. Le problème de l' Africa Sport, les "irrégularités" de l' assemblée générale ordinaire du 25 mai 2019, "la participation mitigée des Éléphants à la CAN 2019" ont fait dire aux 46 % des membres de la Fédération ivoirienne de football que les voyants sont au rouge.

Ci-dessous la déclaration lue par Pierre Gondo :

Réunis ce jour, 27 juillet 2019, à l’hôtel Palm Club à Abidjan, les clubs et associations membres du GX ont passé en revue le bilan de leurs actions et envisagé les perspectives pour l’avenir.

Ces associations sportives se réjouissent d’observer que, grâce à leur engagement, une prise de conscience de plus en plus large s’est faite au sein de la famille du football et même au-delà, de la dégradation continuelle du football en Côte d’Ivoire.

1- Cela s’est vu notamment lors de la dernière Assemblée générale ordinaire de la FIF, le 25 mai 2019 à Yamoussoukro. Au terme de près de douze (12) heures d’horloge de débat, 46% des membres de la FIF ont refusé d’approuver les comptes 2018 de l’actuel Comité Exécutif ! C’est la preuve qu’il y a des motifs sérieux d’inquiétudes quant à la gestion financière de ce Comité Exécutif !

À cet égard, les doutes épais du GX ont même été renforcés par le refus du Comité exécutif de communiquer le rapport de l’Inspection générale d’État aux membres : « j’ai le rapport, mais je ne le donne à personne » ! dira le président de la FIF ! Où est donc la transparence ?

Par ailleurs, cette Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2019 a été marquée par de graves irrégularités dont deux au moins doivent être corrigées, ainsi que nous le relèverons plus loin.

2- En écho à la mauvaise gestion par la FIF du dossier de l’organisation de la CAN 2021, la participation mitigée des Éléphants à la CAN 2019 vient rappeler à tous, la nette perte d’influence de la Côte d’Ivoire au niveau du football africain.

D’ailleurs sur cette CAN 2019, le bilan de la FIF et du ministère des Sports est toujours attendu : il faut rendre compte aux acteurs et à la population !

À cela, il faut ajouter la perte « prématurée » des quatre places de nos clubs en compétitions interclubs africaines, dans l’indifférence totale de la FIF.

S’intéressant particulièrement au déroulement de la dernière saison sportive, le GX note entre autres :

-La survivance des questions soulevées avant le début de la saison 2018 – 2019, notamment la question des assurances, la diminution de fait des subventions aux clubs, le manque de transparence dans la gestion financière de la FIF, l’inexistence des compétitions de jeunes, de football féminin....

Sur la question des assurances par exemple, il convient de relever que cette année deux joueurs sont décédés à l’entrainement et plusieurs blessés graves ont été laissés à la seule charge de leurs clubs, dans l’indifférence totale de la FIF !

-L’aggravation de l’instrumentalisation des organes juridictionnels : La Commission de discipline ainsi que celle d’Éthique et de Fair-play sont aux ordres du Comité exécutif ; quand la Commission de Recours, régulièrement saisies de plusieurs dossiers d’appels refuse de siéger. C’est le cas des dossiers d’appel de membres du GX qui ont été injustement sanctionnés.

Il en est de même pour certains recours dont l’issue à une influence directe sur les résultats sportifs : PAKOBO contre MONAJOCE, AFAK / DON KOFF FC et plus récemment GUERRY FC contre GAGNOA FC.

Il s’agit là d’une dérive, jamais observée à la FIF, qui met en péril l’intégrité même de nos compétitions. Avant le début de saison, il faut vider tous ces contentieux.

Directement liées à l’ouverture de la nouvelle saison sportive, prévue dès ce mois d’août 2019, certaines questions se posent avec acuité :

-plusieurs stades sont en état d’impraticabilité avancé (Yamoussoukro, Abengourou, Bondoukou) tandis que d’autres sont fermés pour travaux (Bouaké et Robert Champroux de Marcory)

-pendant ce temps, la prise en otage de l’ Africa Sport se poursuit avec un risque réel de troubles pendant le championnat de Ligue 1.

-les clubs de Ligue 2 et de Division 3 sont dans l’attente de la réalisation des déclarations-promesses de l’Assemblée Générale relativement au paiement intégral de leurs subventions de la saison écoulée et de l’avance de la moitié des subventions 2019-2020,...avant le démarrage de la nouvelle saison !

Dans le contexte général de fin de mandat à la FIF, toutes ces questions prennent un relief particulier.

C’est pourquoi le GX s’est particulièrement appesanti sur les conditions d’organisation des prochaines élections à la FIF.

À cet égard, le GX note que de graves irrégularités ont été commises lors de l’Assemblée Générale du 25 mai 2019. Celles-ci doivent être corrigées !

L’irrégularité de la Commission électorale

Les organes électoraux mis en place lors de l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2019, sont irréguliers, en ce que le Comité exécutif a purement et simplement proposé le renouvellement du mandat des organes mis en place en 2015. Or, le code électoral de la FIF est clair : Les membres de la Commission (électorale) ne peuvent bénéficier de deux mandats consécutifs ! (Article 4 al.2).

L’irrégularité tenant à la non détermination de la date de l’Assemblée générale élective

Le fait de ne pas avoir déterminé la date de l’Assemblée générale élective, n’est pas conforme à nos textes. En même temps qu’elle met en place les organes électoraux, l’Assemblée générale ordinaire se doit de fixer la date de l’Assemblée générale élective, comme ce fut le cas en 2010 et en 2015.

Pour ces deux manquements, le GX demande la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire en vue de reprendre la désignation des organes électoraux et déterminer la date des élections.

Évidemment, le GX en référa dès à présent la CAF et la FIFA.

Enfin, sur la question du rapport de l’Inspection d’État, le GX rappelle que les membres actifs de la FIF sont en droit d’être informés du contenu de ce rapport qui a trait à la gestion de leur association.

Aussi, les associations membres du GX s’engagent-elles à exercer leur droit à l’information, tel que garantit par l’article 20 des statuts de la FIF.

CONCLUSION

Le GX se déclare toujours déterminé à continuer à se battre pour asseoir les bases d’un développement durable des associations sportives, par l’implication effective de tous les acteurs de ce sport.