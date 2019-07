En visite en Afrique de l'Ouest, le Président indien évite Abidjan

Ram Nath Kovind a entamé, ce dimanche 28 juillet, une visite en Afrique de l'Ouest. Mais durant ce périple d'une semaine, le président indien n'a nullement marqué Abidjan sur son agenda.

Le président indien, une visite historique en Afrique de l'Ouest

Cotonou (Bénin), Banjul (Gambie) et Conakry (Guinée), voici les destinations choisies par Ram Nath Kovind pour sa visite d'une semaine dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite officielle du président indien est d'autant plus un évènement dans la mesure où les autorités de New Delhi avaient jusque-là laissé d'autres puissances économiques ou émergentes les devancer dans cette région.

Aussi, le président Ram Nath Kovind a-t-il démarré sa visite, le dimanche 28 juillet 2019, par l'État béninois. La Gambie d'Adama Barrow sera la deuxième étape de ce périple, avant que le président guinéen Alpha Condé ne reçoive son homologue indien.

Cette visite est en effet la résultante d'une offensive diplomatique que l'Inde a déployée ces quatre dernières années avec l'installation de nombreuses ambassades, l'octroi de bourses d'études à plusieurs étudiants africains, et surtout le Sommet Inde-Afrique qui s'est tenu en 2015. La signature de nombreux accords de coopération entre l'Inde et les pays visités est d'ores et déjà au menu de ces différentes rencontres.

Notons cependant que le président indien a royalement évité la Côte d'Ivoire pour cette visite de travail et d'amitié, contrairement à son prédécesseur Pranab Mukherjee qui était à Abidjan en juin 2016.

Serait-ce à cause du rapprochement entre l'État ivoirien et la Chine de Xi Jinping ?

Il serait tendancieux de répondre à cette interrogation par l'affirmative. Mais rappelons à toutes fins utiles que la rivalité entre la Chine et l'Inde devient de plus en plus intense.