Alain Lobognon confie: "La RTI est une sous-section du RHDP"

Alain Lobognon n'entend pas laisser de répit à Alassane Ouattara dans son combat pour la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et la gratuité de la carte nationale d'identité. Le député de Fresco, Sud de la Côte d' Ivoire, a animé une conférence de presse, le mercredi 31 juillet 2019. Le porte-parole du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d' Ivoire (MVCI, parti politique de l'opposition) a annoncé la tenue d'un "meeting de l'opposition significative", dans les prochains jours.

Alain Lobognon annonce le "premier meeting de l'opposition significative"

Le député de Fresco, par ailleurs porte-parole du Mouvement pour la promotion des nouvelles valeurs en Côte d'Ivoire, était face à la presse le mercredi 31 juillet 2019. Le message d' Alain Lobognon en l'endroit des militants du MVCI, a essentiellement porté sur la tenue du "premier meeting de l'opposition significative prévue le samedi 3 août à Koumassi, une commune d' Abidjan.

"C'est un appel au réveil national. C'est un appel à la mobilisation pour prendre activement part au premier meeting de l'opposition significative au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, va célébrer le 7 août prochain, le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. 59 ans d'indépendance, et pourtant, notre démocratie est malade, très malade comme si personne n'avait tiré de leçon des trois décennies de crise vécues depuis la disparition du président Félix Houphouët-Boigny", a indiqué Alain Lobognon.

Aux dires de l'ancien ministre, il sera question "d'appeler à une vraie réconciliation entre tous les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d' Ivoire". Pour Alain Lobognon "l'heure est à la réconciliation; réconciliation avec le devoir de l' État de Côte d' Ivoire d'identifier ses propres nationaux".

Le conférencier qui a également avancé que "la carte nationale d' identité est un droit pour chaque Ivoirien" a exigé une organisation harmonieuse d'élections en Côte d' Ivoire, les libertés et droits garantis par la Constitution ivoirienne; réconciliation avec l'organisation harmonieuse d'élections en Côte d'Ivoire, des élections sans violence avec une commission électorale, véritablement indépendante et non pas accrochée aux bases d'un parti politique. Alain Lobognon a fait remarquer que la télévision nationale est aujourd'hui considérée comme "une sous-section du RHDP en Côte d' Ivoire".

"Le MVCI ne saurait appeler les Ivoiriens à ce meeting sans saluer les retrouvailles entre les deux anciens présidents de la République, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui viennent de montrer que la paix est possible en Côte d' Ivoire", a-t-il conclu.