Yasmina Aka dévoile tous les secrets sur sa relation avec Gervinho

Après avoir accusé l’international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho de s'étre servi d’elle, la chanteuse ivoirienne Yasmina Aka a diffusé une vidéo en direct sur sa page facebook ce jeudi après midi.

Yasmina Aka raconte son histoire avec Gervinho

Yasmina Aka s’est d’abord plutôt attaquée à toutes les personnes qui s'en sont prises à elle après la publication des conversations whatsapp entre elle et l’attaquant ivoirien sur les réseaux sociaux.

‘’Arrêtez de me traiter de prostituée, de dévergondée, de pute, c’est plutôt vos sœurs qui sont des putes. Une femme qui fait confiance à un homme, qui se livre au plaisir du cœur, cela n’a rien à voir avec une prostituée. Ce footballeur là, si j’étais une production, j’allais d’abord lui demander de l’argent avant d’écarter mon c... et ma chatte pour lui donner. J'allais lui demander de l’argent avant de pendre des objets pour enfoncer dans mon vagin comme il le demandait’’, a-t-elle déclaré.

Elle ajoutera: ‘’Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Je viens vous raconter mes mésaventures et vous m’insultez. Est-ce que vous êtes intelligents ? … C’est Lolo Beauté qui a raison, vous les Ivoiriens, vous êtes bêtes. Vous êtes des idiots. Vous ne savez rien, au lieu de demander, vous venez insulter les gens‘’, a-t-elle déclaré.

Poursuivant, Yasmina Aka a soutenu que le virevoltant ivoirien paiera pour le tort qu'il lui a causé. ‘’Tu as vu Cheick Tioté qui est mort sur le terrain ou des footballeurs qui meurent ça et là. C’est vrai que tu es en train d’investir, et que tu as beaucoup de projets, mais laisse moi te dire que la richesse, c’est Dieu qui la donne et elle peut s’éclipser en un rien de temps…Vous faites les mauvaises choses aux gens et vous pensez que cela va rester gratuit? Tu vas payer pour ce que tu m’as fait‘’, a-t-elle indiqué.

Yasmina Aka se dit prête à répondre au cas où l'international ivoirien entammerait une procédure judiciaire. ''Il a dit qu'il va porter plainte, donc j'attends. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Tu vas me dédommager'', a -t-elle menacé.