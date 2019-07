Côte d'Ivoire : Crise à l'UNJCI, César Etou tient la barre et rassure

Le 10e Congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire devant déboucher sur l'élection du nouveau président n'a pu se tenir convenablement. Franck Ettien, Lance Touré et Jean-Claude Coulibaly, les trois candidats en lice pour la succession de Moussa Traoré n'ont pu, jusque-là, être départagés. Face à la profondeur de la crise qui secoue cette association de journalistes, des rumeurs persistantes faisaient état de la démission de César Etou, président du Comité d'organisation du Congrès. Mais dans un communiqué dont copie vient de nous parvenir, le patron du quotidien "Notre voie originale" dément cette information.

UNJCI, le PCO César Etou n'a pas démissionné

Depuis le lundi 22 juillet, sous les débats virulents et les émotions créés par cette situation inédite et inacceptable dans le milieu des éveilleurs de conscience que sont les journalistes dans une société démocratique, des personnalités et des autorités de bonne volonté continuent d’offrir leurs concours pour ramener le calme propice à la reprise de l’élection des responsables des instances dirigeantes de l’UNJCI. Toutes ces démarches se font dans le respect de l’indépendance des journalistes et de leur Union.

Dans cette situation, le Président et le Bureau du Congrès se sont imposé le silence pour permettre à toutes les médiations entreprises d’aboutir à d’heureuses conclusions. En conséquence de ce qui précède, le Bureau du 10ème Congrès de l’UNJCI :

· Rassure les candidats au Conseil exécutif et au Conseil d’Administration de l’UNJCI que le Président du Congrès n’a pas démissionné et continue sa mission ;

· Informe l’ensemble des journalistes que de bonnes propositions pour reprendre l’élection interrompue sont en cours de réalisation ;

· Félicite les journalistes pour l’intérêt à l’Union qu’ils démontrent, y compris par des débats souvent trop durs et à corriger ;

· Reste convaincu que les pourparlers en cours aboutiront à l’organisation de l’élection des instances de l’UNJCI dans un très bref délai.

Enfin, le Bureau du 10ème Congrès ordinaire de l’UNJCI, appelant au calme, promet à l’opinion ivoirienne et aux partenaires nationaux et internationaux de l’UNJCI qu’il met tout en œuvre pour sortir l’Union de cette petite et regrettable mauvaise passe indépendante de sa volonté.

Fait à Abidjan, le 25 juillet 2019

Pour le Bureau du 10ème

Congrès de l’UJNCI

César ETOU

Président