Transfert de Lukaku: Manchester United se frotte les mains

Romelu Lukaku (26 ans) quitte Manchester United et pose ses valises à l' Inter de Milan. Le transfert de l'attaquant a côuté 78 millions d'euros soit 51 170 166 450 de francs CFA, selon les chiffres officiels. Les deux clubs européens ont fini par trouver un terrain d'entente.

Romelu Lukaku pèse 78 millions d'euros

C'est fait ! Romelu Lukaku évoluera désormais sous les couleurs de l' Inter de Milan. L'attaquant des Diables Rouges de la Belgique abandonne ses coéquipiers de Manchester United pour la somme de 78 millions d'euros, bonus y compris. Le club mancunien a été soulagé par l'offre provenant des Milanais et n'a pas daigné regarder en direction de la Juventus de Turin qui convoitait également Lukaku.

L'Inter de Milan a bien été obligé de se surpasser pour arriver à convaincre les Red Devils de laisser partir Romelu Lukaku. "L'Inter est le seul club que je voulais parce que l'Inter, ce n'est pas pour tout le monde", s'est exprimé la nouvelle recrue des Intéristes.

Romelu Lukaku, qui s'est engagé avec l' Inter de Milan pour une période cinq ans, a passé deux saisons chez les Red Devils avec à la clé 42 buts en 96 matches. En Angleterre, Lukaku a notamment évolué sous les couleurs de Chelsea pendant deux saisons (2011-2012 puis 2013-2014) avant d'être prêté à West Bromwich pour une saison.

De 2013 à 2017, le joueur porte le maillot d'Everton. C'est lors de la saison 2017-2018 que l'attaquant belge débarque à Manchester United. Il est arrivé au club mancunien le 10 juillet 2017 pour un contrat de cinq ans.

Depuis un moment, "Big Rom" ne se sentait plus chez les Red Devils et rêvait de s'envoler sous d'autres cieux. En signant à l'Inter de Milan, le jeune joueur de 26 ans entend relever de nouveaux défis. Du côté de Manchester United, l'on lui souhaite bon vent. Lukaku "part pour l’Italie avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour l’avenir", a publié le club anglais sur son compte Twitter.